Ay balam ne demek? Ay balam kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Azerice olan ay balam kelime grubuyla, birçok farklı film ya da dizi ile beraber eser üzerinden de karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda Azerice üzerinden Türkçe kapsamında da bir karşılığı bulunur.

Ay Balam Ne Demek?

Ay balam iki farklı kelimeden oluşmaktadır. Ay kelimesi Türkçede olduğu gibi, ‘Ey’ anlamı ile aynıdır. Balam kelimesi ise, ‘Yavru, bebek ya da güzel’ anlamları üzerinden değerlendirilir. Bu doğrultuda yavrum, bebeğim ya da güzelim şeklinde anlatılır.

Ay Balam Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ay Balam kelimesinin Türkçe karşılığı ‘güzelim, bebeğim ya da yavrum’ olarak öne çıkıyor.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit Ay Balam kelime grubunun Türkçe üzerinden belli bir anlamı bulunmaktadır. Bu doğrultuda genel olarak, ‘Yavrum’ şeklinde ifade edilir. Ancak aynı zamanda bebeğim, güzelim gibi anlamlar kapsamında da ele alındığını söylemek mümkün.