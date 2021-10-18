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Avustralya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Avustralya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Avustralya#Kıta#Ülke
Avustralya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Avustralya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

7.692.000 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Avustralya, dünyanın en büyük 6. ülkesidir. Başkenti Kanberra olan Avustralya'nın diğer popüler şehirleri Sydney, Gold Coast, Perth, Darwin ve Wagga Wagga'dır. 20. yüzyılın başına kadar İngiltere'nin kolonilerinden biri olan Avustralya 1 Ocak 1901 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Avustralya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmayan Avustralya'ya en yakın ülkeler, sırasıyla Yeni Zelanda, Solomon Adaları, Endonezya ve Papua Yeni Gine'dir.

 Avustralya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Avustralya Okyanusya kıtasında yer alır.

 Avustralya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Avustralya Güney Yarım Kürede, Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında yer almaktadır.

 Avustralya Hangi Dine Mensup?

 Laik bir anayasaya sahip olan Avustralya'da resmi din yoktur. Halkın yaklaşık %85'i Hristiyan ve Katoliktir. Bu ülkede yaşayan Aborjinler'in dini ise panteizmdir.

 Avustralya Hangi Dili Konuşuyor?

 Uzun yıllar boyunca İngiltere'nin kolonisi olan Avustralya'da halkın büyük çoğunluğu İngilizce konuşmaktadır. Bunun dışında ülkede konuşulan diğer Avrupa dilleri İspanyolca, Almanca ve Fransızcadır.

 Avustralya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Avustralya'da Latin ve Roman alfabesi kullanılmaktadır.

 Avustralya Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Avustralya'da Avrupa ülkelerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi Miladi takvim kullanılmaktadır.

 Avustralya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Avustralya Dolarıdır. Bu para biriminin döviz kodu AUD'dur.

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#Avustralya#Kıta#Ülke

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