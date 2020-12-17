Avukat nedir, ne ,iş yapar ve nasıl olunur? Avukat olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Pek çok kişi meslek tercihi yapmadan önce meslekler hakkında araştırmalar yaparlar. Özellikle iş imkanları ve maaşları şüphesiz herkes tarafından merak edilmektedir.

Avukat Nedir?

Avukat gerçek veya tüzel kişilerin hakkını yargı önünde savunan kişilerdir. Hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişilere verilen unvan Avukatlık unvanıdır. Avukat kelimesinin Latince kökenine bakıldığında tanık olarak mahkemeye çağıran kimse veya savunucu anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Avukatlık mesleği hukuk eğitimi görmüş, avukatlık stajını bitirmiş ve yasaların gerektiği tüm koşulları sağlamış kişiler tarafından uygulanmaktadır.

Avukat Ne İş Yapar?

Avukat 1136 sayılı kanunda belirtilen '' kamu hizmeti ve serbest meslek '' olarak açıklanan mesleği temel olarak hukuki anlaşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözülmesini sağlayan şahısları temsil etmektedir. Davaların takibini ve ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak yaptıkları işler arasında bulunmaktadır.

Avukat Nasıl Olunur?

Ülkemizde Avukat olmak isteyen kişilerin ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bunun dışında bu kişilerin üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca mezun olduktan sonra gerekli avukatlık stajlarını da tamamlamış ve staj bitim belgelerini almış olmaları gerekir.

Avukat Olma Şartları Nelerdir?

Avukat olmak için Hukuk bölümünden mezun olmak ve staj bitim belgesinin alınmış olması gerekir. Bunun dışında mesleğe kabulü engelleyen bazı durumlar bulunmaktadır. Mesleğe engel durumlar şunlardır;

- Kasten İşlenen Bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis yatmak,

- Devletin güvenliğine karşı suç işlemek,

- Anayasal düzene karşı suç işlemek,

- Zimmet, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi suçları işlemek,

- TC Vatandaşı olmamak

Bunlar dışında avukat olabilmek için kişilerin bazı nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Avukat olmak için kişilerden beklenen nitelikler şunlardır:

- Sistematik düşünme şekline sahip olmak gerekir.

- Analiz gücü yüksek olması gerekir.

- Problemleri çözümünde başrol oynaması gerekir.

- En önemlisi ise etkili konuşabilme kabiliyetine sahip olması gerekmektedir.

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatlık mesleği temel olarak hukuki mesele ve anlaşmazlıklarda yasalara uygun olarak çözüme kavuşturmasını sağlayan şahısları temsil etmektedir. Avukatlık mesleğinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Avukatlar davaların takip işlerini yürütürler ve sonuçlandırırlar.

- Hukuki konularda istenildiği zaman hukuki görüş beyanında bulunmalıdır.

- Kurumların menfaatlerini korumak için anlaşmazlıkları önlemek ve hukuki tedbirler almak görevleri arasında bulunur.

- Şartname ve sözleşme taslaklarını kurumlar ve üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki anlamda mütalaa bildirmek avukatlık görevlerindendir.

Avukatlık Maaşları Ne Kadar?

Meslek araştırmaları yaparken vatandaşların araştırdıkları konulardan birisi de maaşlar olmaktadır. Avukat mesleğinin maaşları hangi alanda avukatlık yaptıklarına göre değişebilir. Yurt genelinde Avukat maaşları 7.000 TL ile 8.000 arasında değişkenlik göstermektedir.

Avukat İçin İş İmkanları Nelerdir?

Avukat olabilmek için üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekir. Daha sonra avukatlık stajını bitirdikten sonra kişiler pek çok alanda görevlerini icra edebilirler. Avukat olan kişilerin çalışabilecekleri pek çok iş olanağı bulunmaktadır. Avukat olan kişiler kendi avukatlık bürosunu açabilir veya bir hukuk bürosunda çalışabilirler. Bunun dışında şirket veya firmaların avukatlık bölümlerinde de çalışma imkanı bulabilirler.