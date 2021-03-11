Avucunu Yalamak ne demek? Avucunu Yalamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Avucunu yalamak deyimi kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak, tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya çalışan ayılardan alıntı yapılarak kullanılan bir deyimdir. Çünkü ayılar kışın çok arasa da yiyecek bulamaz, boşuna hareket etmiş, enerji tüketmiş olurlar. Bunu iyi bilen ayılar kış uykusuna yatar.

Avucunu Yalamak Ne Demek?

Avucunu yalamak kelimesi daha çok bir iş için kurulan hayalin ve beklentilerin olmayacağını ifade eden bir deyim olarak kullanılır.

Avucunu Yalamak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Avucunu yalamak deyimi umduğunu ele geçirmemek, beklediğini elde edememek anlamına gelmektedir.

Beklediğin indirim gelmiş. Eğer erkenden gidip mağazadan almazsan tükenir ve sende avucunu yalarsın.