Avrupa’nın en eski üniversitesine Türk jüri üyesi

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Kuruluşu 1088 yılına dayanan İtalya’daki Bologna Üniversitesi, Avrupa’nın en eski üniversitesi olarak kabul edilmekle birlikte dünyada da ilk kurulan üniversitelerden biri. 2012 yılından beri üniversitenin deniz hukuku derslerine misafir konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Akan ise, üniversitenin deniz hukuku alanında doktora tez savunma komitesine atanan ilk Türk üye olarak önemli bir başarıya imza attı. Bologna Üniversitesi, Prof. Dr. Akan’ı bu yıl 1 Temmuz’da düzenlenecek doktora tez savunma komitesine davet etti. Prof. Dr. Akan, üniversitenin özellikle hukuk fakültesinin oldukça ünlü olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

ÜNİVERSİTENİN MESAJI ŞAŞIRTTI

“2012 yılından beri belli dönemlerde Bologna Üniversitesi’nin deniz hukuku derslerine giriyordum. Bu nedenle üniversite beni zaten tanıyor. Yılbaşı öncesi jüri komitesine atanmamla ilgili bir e-posta aldım. 1 Temmuz’da düzenlenecek tez savunmasında jüri üyesi olarak beni atayacaklarını bildirdiler. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü daha önce üniversite tarihinde bu alanda doktora savunma komitesine atanan başka Türk olmamıştı, ilk olacağım için ayrı bir gurur ve sevinç yaşadım.

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Dünya genelinde tanınan ‘doktor’ unvanını almak için emek veren adayların akademik kariyerlerine katkıda bulunacak olmak çok kıymetli. Gerçekleşecek doktora savunmasında tez danışmanı hariç seçilen 3 asil üyeden biri olarak yer alacağım. Toplamda 4 jüri üyesi olacak. Bu üyeler İtalya ve İspanya üniversitelerindeki akademisyenlerden oluşuyor. Tez savunması sadece bir gün olacak ancak bu atamanın önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyor ve üniversitenin bundan sonraki uluslararası tez savunmalarında da jüri üyesi olarak beni davet edeceğine inanıyorum.

DENİZCİLİK BAYRAMINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİM

Savunma gününün 1 Temmuz’a denk gelmesi de oldukça manidar. Çünkü 1 Temmuz ülkemizde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanılıyor. Yani ülkemizi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın olduğu gün temsil edeceğim için de ayrıca mutluyum. Diğer yandan savunulacak tezin konusu Avrupa Birliği Transport ve Lojistik Endüstrisinde Dijital Platformlarla Bağlantılı Sorumluluk Sistemi.”

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DÜNYANIN EN BÜYÜK ETKİNLİĞİNİ ORGANİZE EDİYORUM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1993 yılında bitiren ve ardından yüksek lisansını deniz hukuku alanında Galler Üniversitesi’nde yapan Prof. Dr. Pınar Akan, çalışmalarını 1996 yılından beri Marmara Üniversitesi’nde sürdürüyor. 2010 yılında deniz hukuku alanında uluslararası bir kongre organize etmeye başlayan Prof. Dr. Akan, “‘Denizcilik ve Deniz Hukuku Uluslararası Kongresi’, bir üniversite nezdinde düzenli olarak organize edilen deniz ve sigorta hukuku alanındaki dünyanın en büyük etkinliği. Çünkü kongreye Norveç’ten Çin’e dünyanın dört bir yanından akademisyen katılıyor. Haliyle her 2 yılda bir düzenlenen bu kongrenin meyvelerinden biri de Bologna Üniversitesi oldu. Bu kongrenin duyulmasıyla 2012 yılında üniversite beni derslerine çağırmaya başladı” dedi.