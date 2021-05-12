Avrupalı gençler Kaş'ta buluştu

Bir AB Erasmus Projesi olan The Cage adlı proje kapsamında Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Letonya ve Polonya'dan 50 genç, Kaş'ta bir araya geldi. Tam kapanma sürecine denk gelen projede, gençler bir hafta boyunca kaldıkları otelde hayvan hakları konusunda çalıştı. Proje sahibi dernekleri destekleyen Zift Ömür Boyu Öğrenme ve Eğitim Derneği Başkanı avukat Barış Baytok, Türkiye'deki hayvan hakları konusunda eğitim verdi. Projenin eğitmenliğini Nuri Bilirgen, projenin sorumluluğunu ise ana sınıfı öğretmeni Esra Sarıca yürüttü.





HAYVANLARA ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞTILAR

Öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında otelden çıkmadı. Projede yer alan gençlere eğitim veren avukat Barış Baytok, "Ülkemizde hayvan hakları konusunda yeni bir yasa çıkarılmaya çalışılıyor. Ancak henüz yasalaşmış değil. Bu yasa çıkarsa hayvana şiddet önlenecek. Hayvanlara şiddet uygulayan sevgisiz kişiler, hak ettikleri cezayı alacak. Bu yasa ile hayvana şiddet suç sayılacak. Dileğimiz bu yasanın bir an önce çıkması" dedi.

Proje sorumlusu öğretmen Esra Sarıca, "Tüm yabancı ve yerli katılımcılar, proje öncesi Covid-19 testi yaptırdı. Yabancı katılımcılarımız giderken de test yaptırıyor. Projede, kanayan bir yara olan hayvan hakları konusu tartışıldı. Her katılımcı ülke grubu, kendi ülkelerindeki hayvan hakları yasaları ve sorunları hakkında bilgi verdi. Çözüm önerileri tartışıldı. Hayvanların kozmetik, giyim ve başka sanayi dallarında, tıpta kobay olarak kullanılmaları tartışıldı. 'Hayvanlar konusundaki sorunlar ülkelerin basın kuruluşlarında nasıl ve yeterli ölçüde yer alıyor mu' sorusunun yanıtı tartışıldı. Ayrıca her akşam bir ülkenin katılımcı öğrenciler tarafından tanıtımı yapıldı. Başarılı bir çalışma oldu. Katılımcı gençler birbirini tanıdı, kaynaştı. Yabancı dillerini geliştirdi. Tüm katılımcılar ülkesine mutlu dönüyor" diye konuştu.

Proje eğitmeni Nuri Bilirgen de "Maalesef projemiz Covid-19 tedbirleri ve tam sokağa çıkma kısıtlaması dönemine rasgeldi. Çevre gezileri ve kültürel etkinlikler düzenleyemedik. Buna rağmen yabancı ülke gençlerine sinevizyon ve küçük etkinliklerle ülkemizi tanıtmaya çalıştık. 6 ülkenin gençlerini sorunsuz biçimde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.