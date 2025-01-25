Avrupa’da yılın sporcusu Umut

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Umut Ünlü, 2000 yılında Van’da inşaat işçisi Turan ve Şahiste Ünlü’nün ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğinde elleri ve ayakları karnına yapışıktı. Çocukluğu ardarda ameliyatlarla geçti. Bacakları ampüte edildi, elleri bedeninden ayrıldı. Ailesi Umut’un ameliyatları için İstanbul Esenyurt’a taşınmıştı. Umut özel durumu nedeniyle çocukluğunda arkadaşları tarafından hep dışlandı, hatta akran zorbalığına uğradı. Bu nedenle psikolojik olarak yıkıma uğradığı günlerde hayata tutunmak için yüzme sporuna sarıldı. Umut, Esenyurt’taki evinden Tozkoparan’daki havuza gitmek için her gün 4 saatini yolda geçiriyordu. Sonu olimpiyat madalyalarına gidecek olan bu yolculuğa başladığında yüzme bile bilmiyordu. Onu en çok zorlayan ise sabahın erken saatinde evinden uzak olan otobüs durağına ulaşmak isterken akülü arabasını görünce havlayarak peşine takılan sokak köpekleriydi. Sporculuk kariyerinin başlangıcından beri haberleri Hürriyet’te yer alan, ilk röportajını da gazetemize veren Umut,3 yıl önce “2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları’nda bu dalda ilk madalyayı ülkeme getirmek istiyorum” demişti. Umut verdiği sözü tutarak 2024 Paralimpik Oyunları’nda 50 metre serbest ve 200 metre serbest olmak üzere iki altın madalya kazanarak tarihe geçti. Avrupa Paralimpik Komitesi de bu başarıyı ödüllendirerek Umut’u ‘yılın en iyi erkek sporcusu’ seçti.

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YÜZDE 60’I JÜRİ KANAATİ

Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından her yıl verilen yılın sporcusu unvanında, resmi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yapılan yorum sayısı etkili oluyor. Oyların yüzde 40’ını “europaralympic” Instagram hesabına yapılan yorumlar oluşturdu. Değerlendirmenin yüzde 60’lık kısmında ise Avrupa Paralimpik Komitesinin 3 jüri üyesinin oyları belirleyici oldu.

ENGELLİ GENÇLERE UMUT OLMAK İSTİYORUM

Avrupa şampiyonu olduktan sonra yaptığımız röportajda, Atatürk’ün; ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü düstur edindim, disiplinimi hiç bozmayacağım diyen Umut, şunları söylemişti; “Eskiden insanlar sokakta dilenci sanarak gururumu kırıyorlardı. Şimdi ise engelli olduğumu görmüyorlar bile. İnsanların vücudumla alakası yok, sadece ismimle ve yaptıklarımla ilgileniyorlar. Hayatımda istediğim noktaya ulaştığımı hissediyorum. Keşke bütün engellilere bugün bana davranıldığı gibi davranılsa. Engelli insanların neler başarabileceğini göstermeye devam etmek istiyorum. Tüm engelli kardeşlerime umut olmak istiyorum. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket edeceğim.”

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YÜZME FEDERASYONU’NDAN TEBRİK

Türkiye Yüzme Federasyonu:

“Sporcumuz Umut Ünlü, 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında kazandığı 2 altın madalya ile bir ilki başardı ve adını Türk Yüzme Tarihine altın harflerde yazdırdı. Avrupa Paralimpik Komitesi bu görkemli başarıyı taçlandırarak, Umut Ünlü’yü Yılın Erkek Sporcusu ilan etti. Sporcumuzu ve Antrenörü Mehmet Ali Albas’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

BU GURUR HEPİMİZİN

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi:

“İlkleri yaşamaya devam ediyoruz Tarihimizde ilk defa aynı sene içerisinde 2 kategoride yılın EN’leri unvanını aldık. 3 Paralimpik Oyunda arka arkaya altın madalyanın sahibi olan Golbol Kadın Milli Takımımız Avrupa’da yılın takımı, Paris’ten 2 altın madalya ile dönen Milli Para Yüzücümüz Umut Ünlü ise Avrupa’da yılın erkek sporcusu seçildi. Bu gurur ülkemizin, hepimizin.”

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Milli formayla uluslararası başarılar kazandıktan sonra Galatasaray’a transfer olan Umut’un başarısını kulübü de sosyal medya hesabından paylaştı.