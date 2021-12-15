Avrupa COVID-19 hızlı antijen kitine talip

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Dünyadaki örneklerine kıyasla yüksek performansı, düşük maliyeti ve 15 dakikada sonuç vermesiyle öne çıkan test kitinin, Sağlık Bakanlığı onayı alındığında ihracat sürecinin başlatılması hedefleniyor. Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kalıp tasarım ve üretimi öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan kitlerin plastik bileşenlerinin tamamının bu ülkelere ihraç edilmesine yönelik planlama çalışmaları başlatıldı.

MESLEK LİSELERİNDEN EKONOMİYE KATKI

Millî Eğitim Bakanlığı, üretim maliyetleri oldukça pahalı olan testlerin üretimi için meslek liselerinin gücünü harekete geçirdi. COVID-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretiliyor. Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hâle getiriliyor. Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Meslek liselerinde ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapılabilecek.

Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan ürünün ‘BRS-CA’ adı altında marka tescil işlemleriyle Sağlık Bakanlığı onay süreci devam ediyor. Eğitimin salgın koşullarında devam ettirilebilmesi için temaslı öğrencilere ve aşısız öğretmenlere yönelik PCR testi uygulamaları hâlâ sıcak gündemini korurken antijen test kitinin, yüz yüze eğitimi kolaylaştırıcılığının yanında ülke ekonomisine de büyük katkısının olması bekleniyor.

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15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyada pek çok ülkenin okullarda yüz yüze eğitimi devam ettirebilmek için uyguladığı yöntemleri hatırlatarak bu kitlerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. 3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarının sonuç vermesi üzerine seri üretim için gerekli tüm yatırımı yaptıklarını söyleyen Özer, şöyle devam etti: "Çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerini vermesinden oldukça memnunuz. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 10 milyon antijen kiti üretebilecek kapasite oluşturuldu. Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler."

OKULLARDA SALGIN DAHA ERKEN TESPİT EDİLECEK

Millî Eğitim Bakanı Özer, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatarak antijen kitinin kullanımı ile okullardaki COVID -19'a karşı güvenliğin daha güçlü olacağını söyledi. Özer, şöyle konuştu: "Test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkânımız olacak. Böylece okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Diğer taraftan hızlı sonuç veren antijen kiti üretim kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretilebilecek kitlerle kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz."