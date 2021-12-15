Avrupa COVID-19 hızlı antijen kitine talip

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
17 yaşındaki Gamzenin ölümünde kan donduran ifadeler: Kızı attık dediler17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde kan donduran ifadeler: 'Kızı attık' dediler #ANKARA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Karar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı Altının kaderi belli olacakKarar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı! Altının kaderi belli olacak#Altın
Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması Kapı deliğinden baktığımda...Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması! 'Kapı deliğinden baktığımda...'#İzmir
Doluluk oranı yüzde 90ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacakDoluluk oranı yüzde 90'ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacak!#Çeşme
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asyanın Kraliçesi Tam 309 kilo, fiyatı...Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asya'nın Kraliçesi! Tam 309 kilo, fiyatı...#Sri Lanka
Samuel Etodan flaş hamle İlk iş gününe 07:30da başladı, geç kalan herkesi kovduSamuel Eto'dan flaş hamle! İlk iş gününe 07:30'da başladı, geç kalan herkesi kovdu#Samuel Eto'o
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
HABERLEREğitim Haberleri

Avrupa COVID-19 hızlı antijen kitine talip

#AR-GE#Millî Eğitim Bakanlığı#COVID-19
Avrupa COVID-19 hızlı antijen kitine talip

COVID-19'a karşı ‘hızlı antijen kiti’ için dev bütçeler ayıran Avrupa'nın bazı ülkeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’na(MEB) bağlı iki meslek lisesinin Bursa'da geliştirdiği teknolojiye talip oldu.

Haberin Devamı

Dünyadaki örneklerine kıyasla yüksek performansı, düşük maliyeti ve 15 dakikada sonuç vermesiyle öne çıkan test kitinin, Sağlık Bakanlığı onayı alındığında ihracat sürecinin başlatılması hedefleniyor. Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kalıp tasarım ve üretimi öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan kitlerin plastik bileşenlerinin tamamının bu ülkelere ihraç edilmesine yönelik planlama çalışmaları başlatıldı.

MESLEK LİSELERİNDEN EKONOMİYE KATKI
Millî Eğitim Bakanlığı, üretim maliyetleri oldukça pahalı olan testlerin üretimi için meslek liselerinin gücünü harekete geçirdi. COVID-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretiliyor. Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hâle getiriliyor. Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Meslek liselerinde ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapılabilecek.

Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan ürünün ‘BRS-CA’ adı altında marka tescil işlemleriyle Sağlık Bakanlığı onay süreci devam ediyor. Eğitimin salgın koşullarında devam ettirilebilmesi için temaslı öğrencilere ve aşısız öğretmenlere yönelik PCR testi uygulamaları hâlâ sıcak gündemini korurken antijen test kitinin, yüz yüze eğitimi kolaylaştırıcılığının yanında ülke ekonomisine de büyük katkısının olması bekleniyor.

Haberin Devamı

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyada pek çok ülkenin okullarda yüz yüze eğitimi devam ettirebilmek için uyguladığı yöntemleri hatırlatarak bu kitlerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. 3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarının sonuç vermesi üzerine seri üretim için gerekli tüm yatırımı yaptıklarını söyleyen Özer, şöyle devam etti: "Çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerini vermesinden oldukça memnunuz. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 10 milyon antijen kiti üretebilecek kapasite oluşturuldu. Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler."

OKULLARDA SALGIN DAHA ERKEN TESPİT EDİLECEK
Millî Eğitim Bakanı Özer, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatarak antijen kitinin kullanımı ile okullardaki COVID -19'a karşı güvenliğin daha güçlü olacağını söyledi. Özer, şöyle konuştu: "Test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkânımız olacak. Böylece okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Diğer taraftan hızlı sonuç veren antijen kiti üretim kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretilebilecek kitlerle kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#AR-GE#Millî Eğitim Bakanlığı#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz