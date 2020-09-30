Avrupa Birliği ülkeleri nelerdir ve hangileri? Avrupa Birliği ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
Avrupa Birliği, 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kuruldu. 1 Kasım 1993 tarihinde ise isim değişikliğine giderek Avrupa Birliği adını aldı. Avrupa Birliği ülkeleri hangileri, başkentleri ve para birimleri nedir? Sizin için araştırdık.
AB'nin toplam 6 kurucu üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler sırasıyla Almanya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dır. Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında Türkiye, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk yer alıyor. İzlanda, İsviçre ve Norveç, Avrupa sınırları içerisinde yer almasına ekonomik nedenlerden ötürü birliğe üye değildir. Birleşik Krallık (İngiltere) ise 1 Şubat 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliğinden ayrıldı.
Avrupa Birliği Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?
1- Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri
1.A.- Almanya
Resmi adı: Federal Almanya Cumhuriyeti
1.B. - Fransa
Resmi adı: Fransa Cumhuriyeti
1.C. - Lüksemburg
Resmi adı: Lüksemburg Büyük Dükalığı
1.D. - İtalya
Resmi adı: İtalya Cumhuriyeti
1.E - Hollanda
Resmi adı: Hollanda Krallığı
1.F - Belçika
Resmi adı: Belçika Krallığı
2- 1973 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A - İrlanda
Resmi adı: İrlanda Cumhuriyeti
1.B - Danimarka
Resmi adı: Danimarka Krallığı
3- 1986 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A. - Portekiz
Resmi adı: Portekiz Cumhuriyeti
1.B. - İspanya
Resmi adı: İspanya Krallığı
4- 1995 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A. - Avusturya
Resmi adı: Avusturya Cumhuriyeti
1.B. - Finlandiya
Resmi adı: Finlandiya Cumhuriyeti
1.C. - İsveç
Resmi adı: İsveç Krallığı
5- 2004 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A. - Slovenya
Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti
1.B. - Slovakya
Resmi adı: Slovak Cumhuriyeti
1.C. - Polonya
Resmi adı: Polonya Cumhuriyeti
1.D. - Malta
Resmi adı: Malta Cumhuriyeti
1.E - Letonya
Resmi adı: Letonya Cumhuriyeti
1.F - Çek Cumhuriyeti
Resmi adı: Çek Cumhuriyeti
1.G. - Kıbrıs
Resmi adı :Kıbrıs Cumhuriyeti
1.H - Macaristan
Resmi adı: Macaristan
1.I. - Estonya
Resmi adı: Estonya Cumhuriyeti
Not -1- Yunanistan, 1981 yılında Avrupa Birliğine üye olmuştur.
Not -2- Hırvatistan, 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.
Avrupa Birliği Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
1- Almanya - Berlin
2- Yunanistan - Atina
3- Hırvatistan - Zagrep
4- Fransa - Paris
5- İtalya - Roma
6- Danimarka - Kopenhag
7- Finlandiya - Helsinki
8- Slovakya- Bratislava
9- Portekiz - Lizbon
10 - Slovenya - Llubljana
11- Romanya - Bükreş
12- İrlanda - Dublin
13- Kıbrıs - Lefkoşa
14 - Malta - Valletta
15- Lüksemburg - Lüksemburg
16- Polonya - Varşova
17- Hollanda- Amsterdam
18- İsveç - Stockholm
19- Belçika - Brüksel
20- Bulgaristan - Sofya
21- Avusturya - Viyana
22- Estonya - Tallinn
23- Çek Cumhuriyeti - Prag
24- Letonya - Riga
25- Macaristan - Budapeşte
26- İspanya - Madrid
27- Litvanya - Vilnius
Avrupa Birliği Ülkelerinin Nüfusları
1- Almanya - 82.400.000
2- Yunanistan - 11.126.000
3- Hırvatistan - 4.399.000
4- Fransa - 63.395.000
5- İtalya - 60.000.000
6- Danimarka - 5.458.000
7- Finlandiya - 5.290.000
8- Slovakya- 5.397.000
9- Portekiz - 10.600.000
10 - Slovenya - 2.100.000
11- Romanya - 21.570.000
12- İrlanda - 4.240.000
13- Kıbrıs - 770.000
14 - Malta - 405.000
15- Lüksemburg - 477.000
16- Polonya - 313.000
17- Hollanda- 16.373.000
18- İsveç - 9.145.000
19- Belçika - 10.585.000
20- Bulgaristan - 7.680.000
21- Avusturya - 8.317.000
22- Estonya - 1.345.000
23- Çek Cumhuriyeti - 10.307.000
24- Letonya - 2.282.000
25- Macaristan - 1.070.000
26- İspanya - 46.000.000
27- Litvanya - 3.375.000
Avrupa Birliği Ülkelerinin Para Birimleri
Bulgaristan - Bulgar Levhası
Romanya - Rumen Leyi
İsveç - İsveç Kronu
İtalya - İsviçre Frangı
Polonya- Zloti
Macaristan - Macar Fronti
Danimarka - Danimarka Kronu
Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası
Hırvatistan - Hırvatistan Kunası
Resmi para birimi Euro olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler şunlardır:
Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Avusturya, Letonya, Lüksemburg, İrlanda, Litvanya, Slovakya, Finlandiya, Kıbrıs, Malta
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