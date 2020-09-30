Avrupa Birliği ülkeleri nelerdir ve hangileri? Avrupa Birliği ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

AB'nin toplam 6 kurucu üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler sırasıyla Almanya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dır. Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında Türkiye, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk yer alıyor. İzlanda, İsviçre ve Norveç, Avrupa sınırları içerisinde yer almasına ekonomik nedenlerden ötürü birliğe üye değildir. Birleşik Krallık (İngiltere) ise 1 Şubat 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliğinden ayrıldı.

Avrupa Birliği Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?

1- Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri

1.A.- Almanya

Resmi adı: Federal Almanya Cumhuriyeti

1.B. - Fransa

Resmi adı: Fransa Cumhuriyeti

1.C. - Lüksemburg

Resmi adı: Lüksemburg Büyük Dükalığı

1.D. - İtalya

Resmi adı: İtalya Cumhuriyeti

1.E - Hollanda

Resmi adı: Hollanda Krallığı

1.F - Belçika

Resmi adı: Belçika Krallığı

2- 1973 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A - İrlanda

Resmi adı: İrlanda Cumhuriyeti

1.B - Danimarka

Resmi adı: Danimarka Krallığı

3- 1986 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A. - Portekiz

Resmi adı: Portekiz Cumhuriyeti

1.B. - İspanya

Resmi adı: İspanya Krallığı

4- 1995 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A. - Avusturya

Resmi adı: Avusturya Cumhuriyeti

1.B. - Finlandiya

Resmi adı: Finlandiya Cumhuriyeti

1.C. - İsveç

Resmi adı: İsveç Krallığı

5- 2004 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A. - Slovenya

Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti

1.B. - Slovakya

Resmi adı: Slovak Cumhuriyeti

1.C. - Polonya

Resmi adı: Polonya Cumhuriyeti

1.D. - Malta

Resmi adı: Malta Cumhuriyeti

1.E - Letonya

Resmi adı: Letonya Cumhuriyeti

1.F - Çek Cumhuriyeti

Resmi adı: Çek Cumhuriyeti

1.G. - Kıbrıs

Resmi adı :Kıbrıs Cumhuriyeti

1.H - Macaristan

Resmi adı: Macaristan

1.I. - Estonya

Resmi adı: Estonya Cumhuriyeti

Not -1- Yunanistan, 1981 yılında Avrupa Birliğine üye olmuştur.

Not -2- Hırvatistan, 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.

Avrupa Birliği Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

1- Almanya - Berlin

2- Yunanistan - Atina

3- Hırvatistan - Zagrep

4- Fransa - Paris

5- İtalya - Roma

6- Danimarka - Kopenhag

7- Finlandiya - Helsinki

8- Slovakya- Bratislava

9- Portekiz - Lizbon

10 - Slovenya - Llubljana

11- Romanya - Bükreş

12- İrlanda - Dublin

13- Kıbrıs - Lefkoşa

14 - Malta - Valletta

15- Lüksemburg - Lüksemburg

16- Polonya - Varşova

17- Hollanda- Amsterdam

18- İsveç - Stockholm

19- Belçika - Brüksel

20- Bulgaristan - Sofya

21- Avusturya - Viyana

22- Estonya - Tallinn

23- Çek Cumhuriyeti - Prag

24- Letonya - Riga

25- Macaristan - Budapeşte

26- İspanya - Madrid

27- Litvanya - Vilnius

Avrupa Birliği Ülkelerinin Nüfusları

1- Almanya - 82.400.000

2- Yunanistan - 11.126.000

3- Hırvatistan - 4.399.000

4- Fransa - 63.395.000

5- İtalya - 60.000.000

6- Danimarka - 5.458.000

7- Finlandiya - 5.290.000

8- Slovakya- 5.397.000

9- Portekiz - 10.600.000

10 - Slovenya - 2.100.000

11- Romanya - 21.570.000

12- İrlanda - 4.240.000

13- Kıbrıs - 770.000

14 - Malta - 405.000

15- Lüksemburg - 477.000

16- Polonya - 313.000

17- Hollanda- 16.373.000

18- İsveç - 9.145.000

19- Belçika - 10.585.000

20- Bulgaristan - 7.680.000

21- Avusturya - 8.317.000

22- Estonya - 1.345.000

23- Çek Cumhuriyeti - 10.307.000

24- Letonya - 2.282.000

25- Macaristan - 1.070.000

26- İspanya - 46.000.000

27- Litvanya - 3.375.000

Avrupa Birliği Ülkelerinin Para Birimleri

Bulgaristan - Bulgar Levhası

Romanya - Rumen Leyi

İsveç - İsveç Kronu

İtalya - İsviçre Frangı

Polonya- Zloti

Macaristan - Macar Fronti

Danimarka - Danimarka Kronu

Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası

Hırvatistan - Hırvatistan Kunası

Resmi para birimi Euro olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler şunlardır:

Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Avusturya, Letonya, Lüksemburg, İrlanda, Litvanya, Slovakya, Finlandiya, Kıbrıs, Malta