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Haber Giriş: 30.09.2020 - 01:23 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği ülkeleri nelerdir ve hangileri? Avrupa Birliği ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

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Avrupa Birliği ülkeleri nelerdir ve hangileri? Avrupa Birliği ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
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Avrupa Birliği, 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kuruldu. 1 Kasım 1993 tarihinde ise isim değişikliğine giderek Avrupa Birliği adını aldı. Avrupa Birliği ülkeleri hangileri, başkentleri ve para birimleri nedir? Sizin için araştırdık.

AB'nin toplam 6 kurucu üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler sırasıyla Almanya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dır. Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında Türkiye, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk yer alıyor. İzlanda, İsviçre ve Norveç, Avrupa sınırları içerisinde yer almasına ekonomik nedenlerden ötürü birliğe üye değildir. Birleşik Krallık (İngiltere) ise 1 Şubat 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliğinden ayrıldı.

 Avrupa Birliği Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?

 1- Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri

 1.A.- Almanya

 Resmi adı: Federal Almanya Cumhuriyeti

 1.B. - Fransa

 Resmi adı: Fransa Cumhuriyeti

 1.C. - Lüksemburg

 Resmi adı: Lüksemburg Büyük Dükalığı

 1.D. - İtalya

 Resmi adı: İtalya Cumhuriyeti

 1.E - Hollanda

 Resmi adı: Hollanda Krallığı

 1.F - Belçika

 Resmi adı: Belçika Krallığı

 2- 1973 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

 1.A - İrlanda

 Resmi adı: İrlanda Cumhuriyeti

 1.B - Danimarka

 Resmi adı: Danimarka Krallığı

 3- 1986 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

 1.A. - Portekiz

 Resmi adı: Portekiz Cumhuriyeti

 1.B. - İspanya

 Resmi adı: İspanya Krallığı

 4- 1995 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

 1.A. - Avusturya

 Resmi adı: Avusturya Cumhuriyeti

 1.B. - Finlandiya

 Resmi adı: Finlandiya Cumhuriyeti

 1.C. - İsveç

 Resmi adı: İsveç Krallığı

 5- 2004 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

 1.A. - Slovenya

 Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti

 1.B. - Slovakya

 Resmi adı: Slovak Cumhuriyeti

 1.C. - Polonya

 Resmi adı: Polonya Cumhuriyeti

 1.D. - Malta

 Resmi adı: Malta Cumhuriyeti

 1.E - Letonya

 Resmi adı: Letonya Cumhuriyeti

 1.F - Çek Cumhuriyeti

 Resmi adı: Çek Cumhuriyeti

 1.G. - Kıbrıs

 Resmi adı :Kıbrıs Cumhuriyeti

 1.H - Macaristan

 Resmi adı: Macaristan

 1.I. - Estonya

 Resmi adı: Estonya Cumhuriyeti

 Not -1- Yunanistan, 1981 yılında Avrupa Birliğine üye olmuştur.

 Not -2- Hırvatistan, 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.

 Avrupa Birliği Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

 1- Almanya - Berlin

 2- Yunanistan - Atina

 3- Hırvatistan - Zagrep

 4- Fransa - Paris

 5- İtalya - Roma

 6- Danimarka - Kopenhag

 7- Finlandiya - Helsinki

 8- Slovakya- Bratislava

 9- Portekiz - Lizbon

 10 - Slovenya - Llubljana

 11- Romanya - Bükreş

 12- İrlanda - Dublin

 13- Kıbrıs - Lefkoşa

 14 - Malta - Valletta

 15- Lüksemburg - Lüksemburg

 16- Polonya - Varşova

 17- Hollanda- Amsterdam

 18- İsveç - Stockholm

 19- Belçika - Brüksel

 20- Bulgaristan - Sofya

 21- Avusturya - Viyana

 22- Estonya - Tallinn

 23- Çek Cumhuriyeti - Prag

 24- Letonya - Riga

 25- Macaristan - Budapeşte

 26- İspanya - Madrid

 27- Litvanya - Vilnius

 Avrupa Birliği Ülkelerinin Nüfusları

 1- Almanya - 82.400.000

 2- Yunanistan - 11.126.000

 3- Hırvatistan - 4.399.000

 4- Fransa - 63.395.000

 5- İtalya - 60.000.000

 6- Danimarka - 5.458.000

 7- Finlandiya - 5.290.000

 8- Slovakya- 5.397.000

 9- Portekiz - 10.600.000

 10 - Slovenya - 2.100.000

 11- Romanya - 21.570.000

 12- İrlanda - 4.240.000

 13- Kıbrıs - 770.000

 14 - Malta - 405.000

 15- Lüksemburg - 477.000

 16- Polonya - 313.000

 17- Hollanda- 16.373.000

 18- İsveç - 9.145.000

 19- Belçika - 10.585.000

 20- Bulgaristan - 7.680.000

 21- Avusturya - 8.317.000

 22- Estonya - 1.345.000

 23- Çek Cumhuriyeti - 10.307.000

 24- Letonya - 2.282.000

 25- Macaristan - 1.070.000

 26- İspanya - 46.000.000

 27- Litvanya - 3.375.000

 Avrupa Birliği Ülkelerinin Para Birimleri

 Bulgaristan - Bulgar Levhası

 Romanya - Rumen Leyi

 İsveç - İsveç Kronu

 İtalya - İsviçre Frangı

 Polonya- Zloti

 Macaristan - Macar Fronti

 Danimarka - Danimarka Kronu

 Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası

 Hırvatistan - Hırvatistan Kunası

 Resmi para birimi Euro olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler şunlardır:

 Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Avusturya, Letonya, Lüksemburg, İrlanda, Litvanya, Slovakya, Finlandiya, Kıbrıs, Malta

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