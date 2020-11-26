Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan Üniversiteler, Dersleri Ve İş İmkanları

Avrupa birliği ilişkileri bölümünde pek çok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlileri arasında öğrenci değişim programları yer almaktadır. Bu bölümü tercih ederek GANO puanı oluşması durumunda WAT programı ya da Avrupa kıtasında yer alan üniversitelerden biri ile erasmus programı dahilinde geçiş yapabilir bu şekilde öğrenim hayatınıza devam edebilirsiniz.

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Nedir?

Türkiye ve Avrupa arasında mevcut müzakerelerde rol oynamak, bu ilişkileri en iyi şekilde yürütmek amacı ile kurulmuş olan bir bölümdür. Avrupa birliği ilişkileri bölümü lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bölümün eğitim süresi toplam 4 yıldır.

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümünün Amacı Nedir?

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlamak, bu ilişkilere alternatif çözümler üretmek amacı ile kurulmuş olan bir bölümdür. Avrupa Birliği ilişkileri bölümünde esas amaç Avrupa birliği ülkeleri ile Türkiye'nin mevcut müzakerelerini ve diplomasisini yorumlayabilmek ve ilişkilere katkı sağlamaktır.

Avrupa Birliği İlişkileri Mezunu Ne İş Yapar?

Avrupa Birliği kriterlerine uygun olan hem özel sektörde hem de kamuda faaliyet gösterirler. Buralarda kriterlere uygun olarak çalışmalar yürütürler. Gerekli takip işlemlerini gerçekleştirerek alternatif çözümler üreterek araştırma işlemlerini yaparlar.

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Avrupa Birliği ilişkileri bölümü 4 yıllıktır.

Avrupa Birliği İlişkileri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Avrupa Birliği ilişkileri bölümünü okumak için öncelikle YÖK tarafından belirlenen ve düzenlenen YKS sınavına girmek gereklidir. YKS sınavından gerekli olan TYT ve AYT puanını alarak Avrupa Birliği ilişkileri bölümüne kayıt olabilirsiniz. Tercih döneminde ise mutlaka 180 baraj puanını geçmek, tercih etmek için önemlidir. Bu bölümü okurken mutlaka yabancı dil bilmekte gereklidir. Yabancı dil bu bölüm için olmazsa olmazdır. Bundan dolayı bu bölümü okuyan öğrencilerin en az 1 yabancı dil bilmesi hem iş hayatında hem de bu bölümü okurken onların faydasına olacaktır.

Avrupa Birliği İlişkileri Öğretimi İngilizce midir?

Avrupa Birliği ilişkileri öğretimi İngilizce değildir.

Avrupa Birliği İlişkileri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Avrupa Birliği İlişkileri bölümü eşit ağırlık olan EA puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

- İktisada Giriş

- İletişim Becerileri

- Matematik

- Siyaset Bilimi

- Türk Dili

- Uluslararası İlişkiler

- İstatistik

- Uluslararası Hukuk

- Avrupa Birliği'nin Kurumları

- Atatürk İlkeleri

- Hukuk Temelleri

- Uygulamalı İstatistik

- Karşılaştırmalı Siyaset

- Avrupa Birliği Hukuku

- Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Avrupa Birliği İlişkileri İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan kişiler hem özel sektörde hem de kamuda iş bulabilme imkanı vardır. Kamu da iş bulabilmeleri için mutlaka KPSS sınavından gerekli puanı elde etmeleri gerekir. KPSS puanından sonra Dış işleri bakanlığında çalışma şansları vardır. Aynı zamanda Avrupa Birliği ilişkileri kurumlarında da yine personel olarak görev alabilirler. Mezunların çok geniş çalışma imkanları bulunmaktadır.

Avrupa Birliği İlişkileri Çalışma Alanları Nelerdir?

Hem özel sektörde hem de kamuda kritik pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Uluslararası ilişkiler ofislerinde AB ilişkilerini takip eden ofislerde çalışmaktadırlar. Kamuda özellikle Dış işleri bakanlığında ya da konsolosluklarda görev alabilirler. Buralarda diplomat görevine de gelebilirler.

Avrupa Birliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- İstanbul Bilgi Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

- Yakın Doğu Üniversitesi