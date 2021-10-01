Avogadro kanunu nedir? Avagodra yasası, sayısı ve formülü konu anlatımı

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Avogadro yasası genel olarak aynı basınçta ve sıcaklıkta gazların, eşit hacimlerdeki moleküllerin aynı sayıda olduğunu bildiren bir ilişkidir. Avogadro yasası, İtalyan asıllı kimyager ve fizikçi olan Amedeo Avogadro tarafından tarif edilmiştir. Bu yasa 1811 senesinde ortaya atılmıştır.

Avogadro Yasası Nedir?

Avogadro yasası aynı zamanda Avogadro hipotezi şeklinde de bilinmektedir. Amedeo Avogadro'nun 1811 tarihinde bulmuş olduğu bir gaz yasasıdır. Bahsedilen yasa, eşit hacimde olan gazların; eşit sıcaklıkta ve eşit basınçta aynı sayıda molekül veya parçacık sayısına sahip olduğunu belirtmektedir.

Bu yasaya göre, belli bir hacimdeki gazın bulundurmuş olduğu molekül sayısı, gazın kütlesinden veya boyutundan bağımsızdır. Örnek olarak verilirse; aynı hacimdeki nitrojen ve hidrojen verilebilmektedir. Buna göre, nitrojen de hidrojen de aynı basınç, aynı hacim ve aynı sıcaklık içerisinde aynı molekül sayısına sahip olmaktadır.

Avogadro Yasası Denklemi Nedir?

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Avogadro yasası, belirli bir denklemin üzerine kurulmuş olan bir yasayı ifade etmektedir. Bu denklemi yazmak için ise birkaç yol bulunmaktadır. Gaz yasasının matematiksel bir ilişki olduğu şu şekilde ifade edilmektedir:

k = V / n

Denklemi ile gösterilmektedir.

k: Bir orantı sabitidir.

V: Gaz hacmidir.

n: Bir gazın mol sayısını oluşturmaktadır.

Avogadro yasası kapsamında ideal gaz sabiti, bütün gazlar için aynı değeri ifade etmektedir. Bu durumda şu şekilde gösterilmektedir:

Sabit p = 1 V 1 / T 1, n 1 = p 2 V 2 / T 2, n 2

V 1 / n 1 = V 2 / n 2

V 1, n 2 , = V 2, n 1

p: Gazın basıncıdır.

V: Hacimdir.

T: Sıcaklıktır.

n: Mol sayısıdır.

Şeklinde ifade edilmektedir.

Avogadro Sayısı Nasıl Gösterilir?

Avogadro sayısı ya da Avogadro sabiti, bir elementin bir molünde bulunan atom sayısıdır ya da bir bileşiğin bir molünde bulunan molekül sayısı şeklinde ifade edilmektedir. 1 mol bir diğer deyiş ile 12 gr karbon12 elementinde yer alan atom sayısı deneysel bir şekilde hesaplanarak 6,02214199x1023 olarak bulunmuştur.

Avogadro Kanunun Etkileri Nelerdir?

Avogadro yasasının çeşitli etkileri mevcut halde bulunmaktadır. Bu etkiler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

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0 ° C ile 1 atmosfer basınç içerisinde ideal gazların molar hacmi 22,4 litre şeklinde gösterilmektedir.

Bir gaz sıcaklığı ve basıncı sabit ise, gaz arttıkça, birim miktarı da artmaktadır.

Bir gaz basıncı ile sıcaklığı sabit olduğu durumda gaz miktarı azaldığında, birim de azalmaktadır.

Avogadro yasasının etkileri bu şekilde ifade edilmektedir.

Avogadro Sayısı Ne İşe Yarar?

Avogadro sayısı ya da Avogadro sabiti, bir elementin bir molünde mevcut halde bulunan atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molü içerisinde yer alan molekül sayısıdır. Avogadro sayısı bu değerlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

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Molekül Sayısı Ne Demektir?

Molekül sayısı esas olarak avogadro sayısı şeklinde de ifade edilmektedir. Molekülün sahip olduğu mol sayısına avogadro sayısı denilmektedir. Yapılmış olan avogadro deneyine bakıldığında bir molün yaklaşık bir değer olarak 6.022'e tekabül ettiği görülmektedir.

Hangi Gaz İdeale Daha Yakındır?

Gaz taneciklerinin her çeşit çarpışması esnek kabul edilmektedir. Gaz taneciklerinin arasında itme ve çekme kuvvetlerinin mevcut olmadığı kabul edilmektedir. Aynı koşullarda yer alan gazlardan tanecik kütlesi daha küçük olan ideale çok daha yakın olmaktadır.