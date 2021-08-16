Avil nedir, ne işe yarar? Avil ne için kullanılır, nasıl uygulanır?

Avil, genellikle güneş yanığı sonrasında ciltte oluşan kaşıntıların giderilmesinde kullanılmaktadır. İnsanların cildindeki böcek sokmaları ve batma hissinin ardından da avil kullanılır.

Avil Nedir?

Avil, güneş yanığı sonrası ciltte oluşan kaşıntı ve batma hissini gidermek için kullanılan bir merhemdir. Özellikle ciltteki böcek sokmalarının giderilmesinde de avil kullanılmaktadır. Avil'in etken maddesi feniramin olarak bilinmektedir. Avil merhem sonucu vücutta kaşıntı, kızarıklık da oluşur. Günümüzde ise pek çok doktor çeşitli hastalıklarda avil kullanılmasını önerebilir.

Avil, beyaz renkli homojen bir yapıya sahip olur. Avil merhem, Sandoz İlaç Sanayi ve Kimya tarafından üretiliyor. 25 gramlık tüplerde satılan avil merhemin kullanım alanı da çok geniştir. Doktor önerisine göre avil merhem eczwnelerden alınmaktadır. İstanbul'da üretilen avilin içerisinde yardımcı maddeler olarak saf su, macragol 35, essence lilactır bulunur. Avil genellikle faydalı ve cilt yapısına da son derece uygundur.

Avil Ne İşe Yarar?

Günümüzde avil merhem pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Birinci derece yanık tedavisinde avil merhem reçete edilmektedir. Ayrıca alerjik deri lezyonlarının iyileştirilmesinde de avil çok sık kullanılır. Özellikle birinci derece yanıklarda tedavi için avil merhemler kullanılıyor.

Avil Ne İçin Kullanılır?

Özellikle yaz aylarında güneş yanığı ve kaşıntı çok fazla görülüyor. Güneş yanığının ardından ciltte grülen her türlü problem için avil merhem kullanılması öneriliyor. Bu şekilde avil doğru bir şekilde uygulandığında ciddi sorunların da önüne geçilmiş oluyor.

Ciltte güneş yanığı sonrasında oluşan kaşıntılar ile böcek sokmalarına karşı avil merhem uygulanır. Böcek sokmalarında batma hissi de çok rahatsız edici olabilir. O nedenle avil merhem yaralı bölgenin üzerine konulacaktır. Doğru uygulama işe ortaya çıkan sorun da kısa sürede çözüme kavuşur.

Avil Nasıl Uygulanır?

Cilt yaralanmaları ve kaşıntıların önüne geçen avil merhem doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Doktor ilaç reçete ettikten sonra avil merhem eczaneden alınır. Avil merhemin kullanıldığı alanın da temiz olması gerekmektedir. Bölge temiz olduktan sora avil merhem ince bir tabaka halinde sürülür. Sonrasında avil krem parmak uçları ile uygulanır.

Cilt sorununun büyüklüğüne göre avil merhem günde 2 ve ya 3 kere uygulanmalıdır. Cildin üzerinde avil krem en az 2 saat kadar bekletilmelidir. Hemen ardından ise krem su ile derinlemesine temizlenir. Avil merhem kullanılmadan önce mutlaka kullanma talimatları da okunmalıdır. Avil merhem yaralı bölgeye uygun bir şekilde sürülmelidir.

Avil Merhemin Yan Etkileri Nelerdir?

Avil merhemin bazı yan etkileri bulunmaktadır. Özellikle herkesin birbirinden farklı bünyesi olduğu için avil merhemin etkileri de farklı olabilir. Özellikle karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen ve boğazda şişlik oluşabilir. Kişinin bünyesine bağlı olarak avil merhem kullanıldıktan sonra kurdeşen de dökülebilir. Bazı kişilerde dilde ve boğaz kısmında çeşitli şişlikler oluşur. İlaç geniş vücut yüzeyine uygulanabilir. Geniş vücut yüzeyine uygulanmasının ardından uyku hali ve sistemik yan etkiler de oluşur. İlacın uygulanması ve kişinin bünyesine bağlı olarak bazı aşamalarda yüksek ateş ile titreme de görülmektedir.

Avil merhem bazı yaralanmalarda doktor tarafından reçete edilir. Eczanelerde kolayca temin edilen bu krem yaraları da hızlı bir şekilde iyileştirmektedir. Pek çok kişi tarafından kullanılan avil kremin yan etkileri de bilinerek buna göre uygulama yapılmalıdır. Avil merhem doğru bir şekilde kullanılmalı.