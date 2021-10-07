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Avesta ne demek, ne anlama geliyor? Avesta kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Avesta#TDK
Avesta ne demek, ne anlama geliyor Avesta kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Çocukları için çeşitli adlar düşünen ailelerin son dönemde tercih ettiği isimlerden birisi de Avesta ismidir. Kız çocuklarına verilebilen bu isim aynı zamanda Zerdüştlük dininin de kutsal kitabının ismidir. Ülkemizde yaklaşık olarak 600 kişinin kullanmış olduğu Avesta isminin manası merak edilmektedir. Sizin için Avesta kelimesinin ne demek olduğunu ve bu kelimenin Türk dil Kurumu'na göre ne anlama geldiğini derledik.

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Zerdüştlük dini içerisinde Ehrimen kötülüklerin tanrısıyken, iyilik tanrısının ismi de Hürmüz olmaktadır. İran içerisinde ortaya çıkan bu din konusunda Avesta isimli kitapta kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

 Avesta İsminin Anlamı Türk Dil Kurumu'na Göre Nedir?

 Kız çocuklarına verilen adlardan bir tanesi olan Avesta hikmet ve bilgelik manasına gelmektedir.

 Avesta Ne Demek?

 Avesta, manzum biçimde yazılmış olan dini içerikli bir kitaptır. Yaklaşık olarak 350 kıtadan ve 17 fasıladan meydana gelen Avesta kitabında Zerdüştlük dininin mevcut ibadetleri ve temel olan itikatları konusunda geniş ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bunun haricinde kitabın içinde insanın var oluş nedeni, bilgelik ve ölümden sonraki hayat gibi konulara da yer verilmiştir.

 

 

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