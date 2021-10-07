Avesta ne demek, ne anlama geliyor? Avesta kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Zerdüştlük dini içerisinde Ehrimen kötülüklerin tanrısıyken, iyilik tanrısının ismi de Hürmüz olmaktadır. İran içerisinde ortaya çıkan bu din konusunda Avesta isimli kitapta kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

Avesta İsminin Anlamı Türk Dil Kurumu'na Göre Nedir?

Kız çocuklarına verilen adlardan bir tanesi olan Avesta hikmet ve bilgelik manasına gelmektedir.

Avesta Ne Demek?

Avesta, manzum biçimde yazılmış olan dini içerikli bir kitaptır. Yaklaşık olarak 350 kıtadan ve 17 fasıladan meydana gelen Avesta kitabında Zerdüştlük dininin mevcut ibadetleri ve temel olan itikatları konusunda geniş ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bunun haricinde kitabın içinde insanın var oluş nedeni, bilgelik ve ölümden sonraki hayat gibi konulara da yer verilmiştir.