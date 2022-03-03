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Avcılar Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Avcılar Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Avcılar Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Avcılar Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul semtleriyle ilgili bireylerin araştırdığı detaylı bilgiler bulunuyor. İstanbul içerisinde bulunan Avcılar ilçesi kişilerin ilgisini çeken bir ilçedir. Avcılar ilçesine gitmek için doğru yakaya gitmek gerekiyor. Bireyler Avcılar ilçesinin hangi yakada olduğunu ve hangi bölgede yer alan adliyeye bağlı olduğunu araştırıyor. Avcılar hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Avcılar Avrupa mı Anadolu yakası mı tüm detayları ile derledik.

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İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden birisi de, Avcılar ilçesidir. Avcılar ilçesi İstanbul'un Avrupa bölgesinde yer alan bir ilçedir. Avcılar ilçesi, Küçükçekmece adliyesine bağlı bir ilçedir. 

 Avcılar Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İstanbul çok büyük şehirler arasında bulunuyor. Çok büyük bir şehir olması kişileri zorlayan bir durumdur. Avcılar ilçesini ziyaret etmek isteyenler hangi konumda olduğunu araştırabiliyor. Avcılar ilçesi Avrupa yakasında bulunan ilçelerden biridir. Avcılar ilçesinin konumu internette araştırılabiliyor. 

 Telefondan yardım alan kişiler haritaya bakarak Avcılar ilçesinin, Avrupa yakasında olduğunu öğrenebiliyor. Adliyede işlem yapmak isteyen kişilerin Küçükçekmece adliyesine gitmesi gerekiyor. Avcılar ilçesi, Küçükçekmece adliyesine bağlıdır. 

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 İstanbul Avcılar Avrupa mı Anadolu Yakası mı? 

 Avcılar ilçesinin konumu bakımından önemi oldukça büyüktür. Tam olarak İstanbul'un neresinde olduğu merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu olarak ikiye ayrılan İstanbul şehrinde çok fazla sayıda ilçe vardır. Avcılar ilçesi de Avrupa yakasında bulunuyor. Avrupa yakasına ulaşan kişiler Avcılar'a daha kolay ulaşım sağlayabiliyor.

 

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