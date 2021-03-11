Avazı Çıktığı Kadar Bağırmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Avazı çıktığı kadar bağırmak deyimi, çok sinirlenmek ve sınırlarına dayanacak denli yüksek sesle bağırmak anlamına gelmektedir.

Avazı Çıktığı Kadar Bağırmak Ne Demek?

Bir kimsenin çok sinirlenerek çok yüksek sesle bağırması demektir.

Avazı Çıktığı Kadar Bağırmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimse eğer çok sinirlendiyse, boğazları acıyacak kadar yüksek sesle bağırabilir. Böyle durumlar için de avazı çıktığı kadar bağırmak deyimi kullanılmaktadır. Kişi yalnızca sinirlenince değil, birine sesini duyurmak ya da derdini anlatmak için de bağırabilir Bu deyim böyle durumlar için de kullanılmaktadır. Hem sinirlenen hem de sesini duyurmak isteyen insanlar için kullanılır.

Avazı Çıktığı Kadar Bağırmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Daha fazla üzerime gelme yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım!