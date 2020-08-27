Avangard ne demek? İngilizce Avangard kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Avangard kelimesi isim, fiil ve diğer anlamları ile birbirinden farklı şekilde cümle içerisinde kullanılabilir.

Avangard Ne Demek?

İngilizce tüm Dünyada sıklıkla kullanılan bir dildir. Hem eğitim alanında hem de kariyer alanında öğrenilmesi çok önemlidir. İngilizce dilinde bulunan tüm kelimelerin Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını İngilizce Türkçe sözlüklerinden öğrenmek mümkündür.

Avangard kelimesinin ise Türkçe karşılığı cümle içerisinde isim veya sıfat halinde kullanılabilir. Bu durumda cümle içinde sıfat veya isim hali ile kullanıma göre Türkçe karşılığı farklılık göstermektedir. Avangart kelimesi sözlüklerde şu şekilde açıklanmaktadır:

- Avangard sıfat hali ile Türkçe karşılığı yenilikçi ve öncü anlamına gelmektedir.

- Avangard kelimesi isim hali ile Türkçe karşılığı yenilik getirenler, öncü olanlar, yenilikçiler anlamlarına gelen bir kelimedir.