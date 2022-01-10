Avakado meyve mi sebze mi?

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Avokado, içeriğinde pek çok vitamini ve besin değeri bulunduran bir besindir. Sık sık tüketilir ve faydalı yağlardan meydana gelmiştir.

Avokado Meyve mi, Sebze mi?

Avokadonun çoğu zaman bir sebze olduğu söylense de hatta çoğu kişi tarafından bu böyle bilinse de aslında avokado bir meyvedir. Botanikçiler bu meyveyi tek tohumlu büyük bir meyve diyerek tanımlamaktadır. Pürüzsüz ve kremsi bir yapıya sahip olmasının yanı sıra siyahımsı, koyu yeşil ve kalın bir cilt ile kaplanmıştır.

Ilıman iklimde yetiştiği bilinir. Pek çok salata çeşidinde, kahvaltıda, sürülebilir türü olarak kullanım özelliği göstermektedir. Faydası ve vitaminleri açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Kozmetik alanda da kullanımı sık sık görülür. Cilde pürüzsüzlük kazandırır ve içerdiği yağlar ile cildi besler