Avadanlık nedir, ne işe yarar? Avadanlık kelimesi TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Avadanlık nedir, ne işe yarar? Avadanlık kelimesi TDK sözlük anlamı

Avadanlık nedir, ne işe yarar Avadanlık kelimesi TDK sözlük anlamı

İnsanlar farklı alanlarda birçok kelime türüyle karşılaşabiliyor. Anlam bakımından merak edilen tüm sözcük türleri kişilerin ilgi gösterdiği bir konudur. Avadanlık sözcüğünü duyan bireyler anlamı için birçok araştırma yapabiliyor. Avadanlık kelimesinin ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı merak ediliyor. Avadanlık nedir, ne işe yarar? Avadanlık kelimesi TDK sözlük anlamı için tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Avadanlık sözcüğü günümüzde sıklıkla kullanılan kelime türleri arasındadır. Avadanlık sözcüğünün sahip olduğu bir anlam bulunuyor. TDK sözlük anlamı, bir işi yapmaktır.

 Avadanlık Nedir, Ne İşe Yarar?

 Kelimelerin günümüzde sözlüklere göre bir anlam karşılığı bulunuyor. Merak edilen anlamlar genellikle internet sitelerinde detaylarıyla araştırılıyor. Her bir kelime türünün neyi ifade ettiğini öğrenmenin farklı yolları bulunuyor. İnternet çağında her birey genellikle istediği bilgilere internet üzerinden ulaşabiliyor. Arama motorlarına yazılan avadanlık kelimesinin anlamı öğrenilebiliyor.

 Her birey avadanlık sözcüğünü arama motorlarında aratarak bilgi sahibi olabiliyor. Avadanlık kelimesini merak edilen anlamı, bir işi yapmaktır. Bir işi yapmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Avadanlık kelimesinin sahip olduğu farklı bir anlam daha bulunuyor. Bir aracı onarmak adına kullanılan alet takımı anlamına da sahiptir. Günümüzde belirlenen iki anlamıyla da kullanılan özel bir kelimedir.

Haberin Devamı

 Avadanlık Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

 Avadanlık sözcüğü sözlükler dışında farklı kaynaklarda da araştırılabiliyor. Özellikle TDK'da kişiler tarafından farklı araştırmalar yapılıyor. TDK anlamı merak edilen sözcükler arasında avadanlık kelimesi de bulunuyor. Avadanlık sözcüğünü TDK'ya göre iki farklı anlamı bulunuyor. Bir işi yapmak, TDK'ya göre belirlenen ilk anlamıdır. Bir işi yapmak dışında farklı bir anlamda daha kullanılıyor. Araç onarımı yaparken kullanılan alet takımı anlamıyla da bilinen özel bir kelimedir. Bireyler iki farklı anlamda da avadanlık sözcüğünü kullanabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs