Avadanlık nedir, ne işe yarar? Avadanlık kelimesi TDK sözlük anlamı

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Avadanlık sözcüğü günümüzde sıklıkla kullanılan kelime türleri arasındadır. Avadanlık sözcüğünün sahip olduğu bir anlam bulunuyor. TDK sözlük anlamı, bir işi yapmaktır.

Avadanlık Nedir, Ne İşe Yarar?

Kelimelerin günümüzde sözlüklere göre bir anlam karşılığı bulunuyor. Merak edilen anlamlar genellikle internet sitelerinde detaylarıyla araştırılıyor. Her bir kelime türünün neyi ifade ettiğini öğrenmenin farklı yolları bulunuyor. İnternet çağında her birey genellikle istediği bilgilere internet üzerinden ulaşabiliyor. Arama motorlarına yazılan avadanlık kelimesinin anlamı öğrenilebiliyor.

Her birey avadanlık sözcüğünü arama motorlarında aratarak bilgi sahibi olabiliyor. Avadanlık kelimesini merak edilen anlamı, bir işi yapmaktır. Bir işi yapmak anlamında kullanılan bir kelimedir. Avadanlık kelimesinin sahip olduğu farklı bir anlam daha bulunuyor. Bir aracı onarmak adına kullanılan alet takımı anlamına da sahiptir. Günümüzde belirlenen iki anlamıyla da kullanılan özel bir kelimedir.

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Avadanlık Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Avadanlık sözcüğü sözlükler dışında farklı kaynaklarda da araştırılabiliyor. Özellikle TDK'da kişiler tarafından farklı araştırmalar yapılıyor. TDK anlamı merak edilen sözcükler arasında avadanlık kelimesi de bulunuyor. Avadanlık sözcüğünü TDK'ya göre iki farklı anlamı bulunuyor. Bir işi yapmak, TDK'ya göre belirlenen ilk anlamıdır. Bir işi yapmak dışında farklı bir anlamda daha kullanılıyor. Araç onarımı yaparken kullanılan alet takımı anlamıyla da bilinen özel bir kelimedir. Bireyler iki farklı anlamda da avadanlık sözcüğünü kullanabiliyor.