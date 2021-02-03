Ava Giden Avlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri için geçmişte yaşayan atlarımızın geleceğe bıraktıkları miras sözcükler olarak adlandırılabilir. Her atasözünün derin anlamlar içerdiği bilinmektedir. Atasözleri geçmişten günümüze kadar sürekli ve sık bir şekilde kullanılmıştır. Bu nedenle kullanım anlamı bakımında oldukça önemlidir. Atasözlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve sizde kullanım sağlayabilirsiniz. Sizin için atasözleri ne demek? Atasözlerinin anlamları nedir detaylarıyla derledik.
Atasözleri derin anlamlar içeren özlü sözlerdir. Bilgi ve öğüt içerikli olup direkt olarak mesaj vermektedir. Atasözlerinden mutlak bir ders çıkartılıp tedbir alınabilir. Bu atasözlerinden birisi de ' Ava giden avlanır ' cümlesidir. Anlamı bakımından oldukça önemlidir.
Ava Giden Avlanır Atasözünün Anlamı Nedir?
Bu atasözünün anlamı ise başkasına zarar veren, kötülüğünü isteyen kişilerin kendisinin zarara uğrayabileceği konusunu anlatmaktadır. Hayat görüşü başkalarını zarara uğratmak olan kimseler bir gün gelir kendisi açı içinde kalır şeklinde de tanımlanabilir.
Ava Giden Avlanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içinde kullanımı ise ' Arkadaşına vurmak isterken kendi kolunu incitti ' bir ava giden avlanır atasözüne uygundur. Ayrıca ' Babası ona her zaman ava giden avlanır derdi. ' cümlesi de örnek verilebilir.
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