AUZEF telafi sınavı sonuçları açıklandı mı?

AUZEF telafi sınavı sonuçları, sınava giren pek çok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF telafi sınavı sonuçları, normal şartlar altında 10 ila 15 gün içerisinde açıklanıyordu. Bu bilgiler dahilinde AUZEF telafi sınavı sonuçlarının 25 Şubat tarihinde erişime açıklanacağı söylenebilir.

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlandı. Öğrencilerin ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadı. FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.