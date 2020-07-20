AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih detayları

AUZEF sınav sonuçları için beklentiye giren öğrenciler, 20 Temmuz saat 23.59'da sona erecek olan sınavların ardından sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlenecek. Yüzlerce kişinin sorguladığı konular arasında yer alan AUZEF sınav sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları, son sınavın 20 Temmuz 23.59'da sona ermesinin ardından AUZEF sistemi üzerinden duyurulacak. AUZEF'ten sınav tarih aralığıyla ilgili şu duyuru yapılmıştı;

"Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."