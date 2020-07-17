AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF sınav giriş ekranı

AUZEF bahar dönemi final sınavları online olarak yapılıyor. AUZEF online sınav giriş ekranı 10 Temmuz 2020 saat 06:00’dan itibaren aktif hale geldi. Öğrenciler 20 Temmuz’a kadar sınavlarına girebilecekler. Sınava giren adaylar heyecanla AUZEF sınav sonuçlarını beklemeye başlıyorlar. Henüz sonuç açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.İşte sınav giriş ekranı ve detaylar…



AUZEF FİNAL SINAVLARI BAŞLADI

AUZEF final sınavları 10 Temmuz’da başladı ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek. İşte kurum tarafından yapılan açıklama:



AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI- TIKLAYINIZ



Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.