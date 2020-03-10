AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt işlemi 9 Mart Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödemesi ile tamamlanacak.

Ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işlemi fakülte tarafından yapılacaktır.

Referans numaranızı almak için //aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne tıklayınız. Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Ödemenizi HalkBank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

(Referans numaranız olmadan HalkBank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıt yenileme için ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.).

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili

alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

NOT:AKSİS sisteminden ödemenizi yaptıktan sonra kartınızın hesap hareketini kontrol edip birden fazla ödeme yapmamaya dikkat ediniz.

NOT: Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 10. Maddesi 3. Bendi gereği bir yükseköğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan veya alttan dersi kalan öğrencilerin harçlarına 35,5 TL yansıtılır.

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