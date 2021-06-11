Aura ne demek? TDK'ya göre aura kelimesinin anlamı nedir? Aura sözlük anlamı

Aura kelimesi kişinin enerjik boyutunu ifade etmek için kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle insan enerjisini ve dış görünüşünü belirli ölçüde anlatmaya yarayan bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Aura Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aura kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olarak Türkçeye sonradan girmiştir. Günlük hayatta kullanımı ve anlamı insanın enerjisini canlılık ve parlaklığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bazı durumlarda renk ve boyut olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil kurumuna göre aura kelimesi orjinal kullanımı ile yer almaktadır. İnsanın dışa vurduğu enerji olarak bilinmektedir.

Aura kelimesinin sözlük anlamı ise kişinin enerjisel çevresi olarak bilinmektedir. Gündelik hayatta kişinin duruşu, ruh hali ve sağlığının bütünsel olarak dışa vurumu şeklinde aura kelimesi yer almaktadır.

Aura kelimesi genel anlamda enerji veren ve enerji boyutu olarak kabul edilmektedir. Aura kelimesi cümle içinde kullanımında da enerji anlamında kullanılan bir kelimedir. Örneğin; bu sanatçının aurası o kadar etkileyici ki insan kendini iyi hissediyor cümlesinde aura kelimesinin anlamı tam olarak açıklanabilmektedir. Güncel hayatta insanın enerji boyutunun da varlığı konularına ilginin artmasıyla beraber aura kelimesi de kullanımı yaygın hale gelen bir kelime olarak yer almaktadır.