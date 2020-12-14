Augustus kimdir? Augustus hayatı ve dönemi hakkında bilgi

Augustus, amcası Jul Sezar tarafından evlat edinildi ve kendisine Gaius Julius Caesar Octaivunus adı verildi. Yönetimdeyken, diğer imparatorlardan farklı olarak barış yanlısı bir politika izlemiş ve Roma İmparatorluğunun gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Augustus Kimdir?

Augustus M.Ö 23 Eylül 63 tarihinde Roma'da doğdu. Annesinin adı Atia, babasının adı Octavius'du. M.Ö 59 Yılında babası vefat edince, annesi ile birlikte dedesinin yakınlarındaki bir eve taşındı. Dönemin en iyi okullarından biri olan Pontifler Kolejinde eğitim gören Augustus, zekası ve hitabet yeteneği ile çevresindekilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Augustus Octaivunus, amcası Jül Sezar'ın intikamını alarak Antik Roma tarihinin en önemli isimlerinden biri odu.

Eşlerinin isimleri: Livia Drusilla - Clodia Puichra

Çocuklarının isimleri - Tiberius - Aprippa Postumus - Lucius Sezar

Augustus'un Hayatı

Cesur bir kişiliğe sahip olan Augustus 14 yaşındayken amcası Sezar ile birlikte Afrika Seferine katılmak istedi. Fakat önce annesi Ati'nın izin vermemesi, daha sonra hasta olması sefere katılmasını geciktirdi. İyileştikten sonra birkaç arkadaşı ile birlikte amcasının yanına gitmek için hazırlıklar yaptı. Afrika seferine giderken kaza geçirdiler ve gemileri battı. Kendisi de arkadaşları da karaya ulaşarak kurtulmayı başardı. Azimli biri olan Augustus, kaza geçirmiş olmasına rağmen yılmadı ve düşman topraklarından geçerek amcasının yanına ulaştı.

Yeğeninin cesaretinden etkilenen Jül Sezar, bu olaydan sonra vasiyetini yeniledi. Böylece Augustus, Sezar'ın tek mirasçısı oldu.

M.Ö. 44 yılında Jül Sezar, kutlama törenleri sırasında suikaste uğradı. Suikastı düzenleyenler, Sezar'ın yeğeni Marcus Junius Brutus, eski damadı Pompey ve Pontius Aquilla'dır. Jül Sezar'ın göğsünden hançerlenerek öldürülmesi ülkede infiale ve kaosa neden oldu. Brutus ve diğerleri törenden kaçmayı başardı. Augustus, Sezar tarafından evlat edinildiği ve tek yasal mirasçı olduğu için Roma İmparatorluğunun başına geçti.

Amcasının intikamını almak isteyen genç imparator savaş hazırlıklarına başladı. 1.5 yıl içerisinde 3 bin askerden oluşan bir ordu kurdu. M.Ö 42 yılında tarihe ''Philippi Savaşı'' olarak geçen savaş yapıldı. Başta Pontius Aquilia ve Marcus Brutus olmak üzere, Sezar'ın ölümünden sorumlu olan herkes öldürüldü.

18 yaşında imparator olan Augustus, ülkeyi barışçıl politikalarla yönetti. İmparator olduğu dönemde resmi bir polis gücü oluşturdu ve Roma'nın ilk itfaiye teşkilatını kurdu. Hastalığı gerekçesiyle yerini üvey oğlu Tiberius'a bırakarak Napoli'ye taşındı. Dönemin şairleri kendisinden övgüyle bahseden birçok şiir yazdı. Roma tarihçileri ise Augustus'un barış politikasını ve ülkesi için neler yaptığını anlatan kitaplar kaleme aldı.

İlk Roma imparatoru Augustus, M.S 19 yılında vefat etti. Öldüğünde 77 yaşında olan imparator, İtalya'nın Nola şehrine defnedildi.

Augustus Dönemi

Augustus'un hüküm sürdüğü yıllar ''Antik Roma Dönemi'' olarak geçer. Roma İmparatorluğunun en şaşalı yıllarını yaşadığı bu dönemde Roma, hem kültürel hem de askeri alanda gelişmişti. Mısır Uygarlığı ile birlikte Antik Dönemin en güçlü medeniyeti olan imparatorluğun en önemli özelliği, M.Ö 510 - 25 yılları arasında cumhuriyet ile yönetiliyor olmasıdır. Demokrasinin uygulandığı ilk uygarlık olan Roma, krallık ve İmparatorluk rejimleriyle de yönetildi.

Augustus ve birkaç imparator dışında, Antik Roma fetih politikası izlemiştir. Son derece güçlü ve disiplinli bir orduya sahip olan Antik Roma'da en çok gelişen sanatlar ise şiir ve mimari oldu.