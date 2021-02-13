August Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? Aug Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Güneş takvimine göre düzenlenen takvimlerde 12 ay bulunmaktadır. Toplamda 365 gün ve 6 saatlik bir zaman dilimini periyodlara ayıran bu aylar zamanın daha rahat ölçülmesini sağlamaktadır.

August Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

August İngilizce bir kelime olmaktadır. 8. ayı ifade eden bu ayın Türkçesi ise Ağustos olmaktadır.

Aug Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Günlük hayat içerisinde de resmi yazışmalarda da tarihlerin kısaltmalarını kullanmaktadırlar. Bu kısaltmalar tarihlerin daha kolay not edilmesini sağlamaktadır. Ağustos ayının İngilizcesi August olduğu için kısaltması da Aug olmaktadır.

August Ayı İsmini Nasıl Almıştır?

Takvimde kullanılan bütün ayların bir hikayesi bulunmaktadır. Ağustos ayının hikayesi de ismini Roma'nın birinci imparatoru olan Ceasar Augustus'tan almıştır. Doğumunda ki ismi farklı olan imparator, August'un yücelme anlamı bulunduğu için bu ismi almıştır. Ağustos ayının 31 gün

içermesinin sebebi ise Julius Cesar adını almış olan temmuz ayının 31 gün olmasıdır.

Ağustos ayı bu ismi almadan önce Latince 6. ay anlamını taşıyan bir isme sahipti. Çünkü Cleopatra'nın ölümüne kadar Roma takviminde ki ilk ay mart ayı olmaktaydı. Ancak Cleopatra öldükten sonra bu ayda eklendi ve Ağuustos ayı 8. ay oldu. Türkçeye de Latince ismi ile geçmiş olan ağustos ayı Piri Reis'in eserlerinde de kendisin yer bulmaktadır. Bu ay aynı zamanda harman ayı olarak da adlandırılmaktadır.