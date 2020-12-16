AÜ’den ‘ek sınav hakkı’ açıklaması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 13 Aralıktaki internet yoğunluğu nedeniyle bazı öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyadan iletmesinin ardından Anadolu Üniversitesi’nden açıklama yapıldı.

Mağduriyeti sistem üzerinden tespit edilen öğrencilere ayrıca sınava giriş hakkı verildiği belirtilen açıklamada, “2020-2021 Güz Dönemi Çevrimiçi Ara sınavımızın ilk oturumu 12-14 Aralık tarihlerinde başarıyla yürütüldü. Bu tarihler arasında öğrencilerimiz diledikleri gün ve saatte, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebildi. 13 Aralık öğle saatlerinde, internet sunucuları üzerinde ülkemiz genelinde geçici bir yoğunluk yaşandı. Yoğunluktan kaynaklı olarak erişim sorunu yaşanan derslerin sınavlarında öğrencilere üç sınava giriş hakkına ilave sınava giriş hakkı tanındı. Üniversitemiz ilgili birimleriyle sınav öncesi, süresince ve sonrasında hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyunun bilgisine önleme sunulur” denildi.