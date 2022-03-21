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AÜ seviye tespit sınav takvimi belirlendi

#Anadolu Üniversitesi#Seviye Tespit Sınavı#Sınav Takvimi
AÜ seviye tespit sınav takvimi belirlendi

Anadolu Üniversitesi’nde (AÜ) Seviye Tespit Sınavı 11 Haziran’da yapılacak. Sınav başvuruları 21 Mart - 31 Mart tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet adresinden adaylara açık olacak.

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Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanacak olan ‘Seviye Tespit Sınavı’ şu alanlarda yapılacak: Ebelik, Hemşirelik, Hukuk, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği ve Mühendislik alanları (Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Telekomünikasyon ‘Haberleşme’ Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği).

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#Anadolu Üniversitesi#Seviye Tespit Sınavı#Sınav Takvimi

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