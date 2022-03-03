Au Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Au Simgesi Olan Element

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Element, aynı atomların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Her elementin bir adı ve simgesi bulunmaktadır. Nesnelerde hatta insan vücudunda bile bu elemenler bulunmaktadır.

Au Elementi Nedir?

Periyodik tabloda yer alan Au elementi, en değerli elementlerden biridir. Au elementi altındır. Latince Aurum kelimesinden bu simgeyi almaktadır. Atom numarası ise 79’dur.

Doğada keşfedilmesi çok eski zamana dayanmaktadır. Parlak sarı renkli ve ışıl bir şekilde parlamaktadır. Altın elementi yumuşak bir yapıya sahiptir. Saf halde bile parlayan bir elementtir. İlkçağ döneminden beri kullanılmaktadır. Doğada serbest bir halde karşımıza çıkabilmektedir. Asitlere karşı ayrıca çok dayanıklı bir elementtir.

Altın elementi kolay bir şekilde tepkimeye girmemektedir. Aynı zamanda asla paslanmayan bir elementtir. Altına dövülerek şekil verilmektedir. Tarih boyunca bile en değerli metaldir. Hata eski zamanlarda para yerine bile kullanılmaktadır. Bugün bile altın çok önemli bir metal olması devam ettirmektedir. Altın elementi çok iyi bir iletkendir. Bakır ve gümüşten sonra en yüksek elektrik iletkenidir.

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Au Periyodik Tabloda Nerededir?

Au yeni altın elementi periyodik tabloda 112.grup, 6. periyot ve d blokta yer almaktadır.