Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aynı deyimin bir başka versiyonu ise şu şekildedir: Yaptığı Hayır Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek.

Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek Ne Demek?

Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek deyimi insanın bazı işlerden ve projelerden faydadan çok zarar göreceği anlamına gelir. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için her şey enine boyuna düşünülmelidir.

Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Bir işten elde edilen kar, o iş için yatırılan paradan çok daha az olabilir. Anlam: Bir planın uygulanması için sarf edilen çaba ve harcanan emek, istenen sonuçlara ulaşmak için yeteli olmayabilir.

Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu işe büyük umutlarla girdik ama maalesef attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi.