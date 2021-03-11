Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek deyiminde bazı işler için harcanan emeğin o işten elde edilecek kazanca değmeyeceği anlatılır. Birtakım işler için harcanan para o işin getireceği kazançtan daha yüksek olabilir. Bu da faydadan çok zarar getirir. Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek ne demek? Sizin için örnek cümlelerle derledik.
Aynı deyimin bir başka versiyonu ise şu şekildedir: Yaptığı Hayır Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek.
Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek Ne Demek?
Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek deyimi insanın bazı işlerden ve projelerden faydadan çok zarar göreceği anlamına gelir. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için her şey enine boyuna düşünülmelidir.
Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlam: Bir işten elde edilen kar, o iş için yatırılan paradan çok daha az olabilir.
- Anlam: Bir planın uygulanması için sarf edilen çaba ve harcanan emek, istenen sonuçlara ulaşmak için yeteli olmayabilir.
Attığı Taş Ürküttüğü Kurbağaya Değmemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Bu işe büyük umutlarla girdik ama maalesef attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi.