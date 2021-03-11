Attan İnip Eşeğe Binmek ne demek? Attan İnip Eşeğe Binmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyim aynı zamanda ''bir şeyin daha kötüsü ve kalitesiz olanıyla yetinmek'' demektir.

Attan İnip Eşeğe Binmek Ne Demek?

Attan inip eşeğe binmek deyimi, statü değişikliği sonucu üst mevkilerden daha alt mevkilere düşmek demektir. Aynı anlama gelen Yaya Kalmak sözü, bu deyimin yerine kullanılabilir.

Attan İnip Eşeğe Binmek Anlamı (TDK)

Anlamı: Kişinin elinde olmayan nedenlerden ötürü konum ve mevki olarak gerilemesi. Anlamı: Zengin iken fakirleşmek, para ve ün kaybetmek.

Attan İnip Eşeğe Binmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Üst üste yaptığı hataların sonunda attan inip eşeğe binmek zorunda kaldı.

2- Attan inip eşeğe binmek istemiyorsan çok ama çok dikkatli olmalısın.

3- Kendisine çok fazla güveniyordu ama onu da attan inip eşeğe bindirdiler.