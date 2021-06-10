Atrium Nedir? Mimari Yapıda Atrium Ne Anlama Gelir? Atrium Özellikleri

Genel yönlerinden bakıldığında hala eski mimari yapılar korunuyor olsa ve hala o bilgilere sadık kalınıyor olsa da çoğu mimari işlem değişikliğe uğramıştır. Bu mimari işlemler ise günümüz coğrafyası ve modern toplumun etkisinden dolayı değişiklik göstermektedir. Atrium da bu terimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Atrium Nedir?

“Atrium nedir?” denildiği zaman, eski Roma mimari yapısına sahip ev alanlarının ortasında bulunan avlu yapısıdır cevabı verilmektedir. Bu avlu yapısı, eski tarihi Roma mimarisine bakıldığında çevresi sütunlarla sarmalanmış olduğu bilinmektedir. Atrium, yaşadığımız çağda otel ve benzeri konaklama hizmetlerini veren bölgelerde açık yapılı ve merkezi alan dahilinde kullanılmaktadır.

Atrium günümüz yapı mimarisiyle birlikte bir miktar değişikliğe uğramıştır. Geçmiş çağlarda kültürümüzde de avlu dahilinde kullanılmış olsa da günümüzde AVM, otel ve benzer nitelikteki diğer hizmet alanları da atrium adı altında açık alanlar meydana getirmektedir.

Mimari Yapıda Atrium Ne Anlama Gelir?

Mimari yapıda atrium ne anlama gelir sorusunun yanıtına verilen en genel cevap " avlu" olmaktadır. Fakat bu avlu yapısı geçmiş çağlarda özel bir koridor eklenerek sağlanmaktaydı. Atrium içerisine eklenen özel görsel donatılmış yapıdaki bir koridor gelen ziyaretçileri ev sahibinin yanına çekmek amacı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kısaca avlu diğer bir mimari adıyla atrium olarak anılmaktadır. Türk mimarisi kapsamında genel olarak üst tarafı açık bir biçimde bırakılan bölgeleri ifade etmektedir. Evin sahip olduğu mimari yapısına göre kapı avlu bölgesine açılır. Çoğu zaman avlu adı verilen alan içerisinde dinlenmek, yemek yeme alanları gibi alanlar için özel bölgelerin varlığı söz konusudur. Avlu adı verilen alanın çevresinde ise yatak odaları ve diğer odalar bulunmaktadır. Avlu yapısı ev ve diğer mimari yapılara göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Mimari bir anlayış kapsamı içerisinde yerini alan avlu, atrium yapıları istenilen bir biçimde düzenlenebilir. Fakat bu durum camii gibi alanlar için belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının gerekliliği olan bir işlemdir.

Camii atrium modelinde iki tip atrium varlığı söz konusu olmaktadır. Dış avlu olarak tabir edilen atrium bölgesi camii ve çevresinde yer alan yapıları yüksek duvarlar vasıtasıyla ayırmak için yapılmaktadır. Genel camii bahçesi gibi anılıyor olsa da, o bölge atrium bölgesidir. Buna ek olarak camii yapılarında dış avlu olduğu gibi iç avlunun da varlığı söz konusudur. Bu iç avlu camii yapısına birleşik bir biçimde bulunur. Çevresi ise kubbe ve revaklarla çevrelenmiş ve orta alanında şadırvan bulunur.

Atrium Özellikleri

- Atriumlar, özellikle alışveriş, otel ya da büro işlevlerinin birlikte yer aldığı yapılarda sıklıkla kullanılan mekanlar olma özelliği taşırlar.

- Atriumun yapı içerisinde birçok fiziksel, sosyal ve ekonomik işlevi karşılayan mekanlardır.

- Atriumlar, kendilerini çevrelemekte olan mekanlar arasında görsel bir ilişki sağlar. Böylelikle hem işlevsel ilişkilerin algılanmasını, hem de bina içerisinde yönlenmeyi kolaylaştırır.

- Donanım ve tasarım nitelikleriyle ilişkili olarak atriumlar, günışığı alımı ve iklim kontrolü bakımından avantajlar sağlar.

- Atriumlar, yapı içerisindeki konumları, dışarısı ve diğer mekanlarla olan ilişkilerine bağlı olmak suretiyle farklı açıklık derecelerine sahip olabilmektedir.

- Atriumlar, mekan organizasyonu bakımından farklı kurgular ve dolaşım şemaları sağlamaktadır.

- Atriumlar, sağlamış oldukları ekonomik getirileriyle de dikkat çekerler.

- Atriumlar enerji korunumu sağlamaları nedeniyle sabit giderleri azaltan ekti yaratırlar

- Atrium ilgi çekici ve akılda kalıcı bir mekan oluşturur.

- Atrium son derece güvenli ve memnuniyet verici nitelikte ortamlar oluşturur.

- Artium büro yapılarında ise şirket imajına son derece olumlu katkılarda bulunur.

- Atriumlar içinde yer almakta oldukları yapı işleviyle ilişkili olarak şehir içerisinde eksikliği hissedilen, insanların serbestçe bulunabileceği ortamlar oluştururlar.