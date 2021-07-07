Atom Numarası Nedir, Nasıl Bulunur? Atom Numarası En Büyük Ve En Küçük Olan Elementler..

Atom, bir maddenin en küçük yapı taşıdır. Bu atomlar, çeşitli şekilde numaralandırılabilir. Periyodik tablolarda yer alan elementlerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapılara atom ismi verilir.

Atom Numarası Nedir?

Atom, bir maddenin en küçük yapı taşına denir. Bu atomlar, periyodik cetveldeki konumuna göre numaralandırılır. Atomlar ise, nötron, proton ve elektron ismi verilen taneciklerden meydana gelir. Atomların taneciklerinde bulunan proton sayılarına göre atom numaraları verilir. Atom, periyodik tabloda yer alan elementlerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapılara denir.

Atom Numarası Nasıl Bulunur?

Atomların çekirdeklerinde bulunan proton sayıları aynı zamanda atom numarasını ortaya çıkarır. Atom numaraları, Z harfi ile de ifade edilir. Tüm elementlerin ayrıntılı bir şekilde atom numaralarının da verilmesi gerekir. Bu kapsamda elementlerde verilen bilgilerden semboldeki sol alt köşede yer alan sayılar atom numaralarını ifade eder.

Yüksüz bir şekilde bulunan elektron sayıları da atom numaralarına eşit olur. Yani bu durumda elektron sayısı = proton sayısı = atom numarası olarak ifade edilir. Diğer durumlarda atom numarasının bulunabilmesi için elementin kütle numaraları ve nötron sayılarına da ihtiyaç duyulur. Burada da atom numarasını bulabilmek için şu formül kullanılır; Nötron sayısı = Kütle numarası - Atom numarası olur. Atom numarası, atomun tüm karakteristik özelliklerini simgeler. Kimyanın pek çok alanında atom numaraları kullanılır.

Atom Numarası En Büyük ve En Küçük Olan Elementler

Bir elementin tanımlanabilmesi için atomun çekirdeğinde bulunan proton sayılarını bilmek gerekir. Bilindiği gibi atomlar üç temel bileşikleri yapısında bulundurur. Atom sayılarının tespit edilmesinde önemli unsur, proton sayılarıdır. Nötron ve elektron unsurlarına ise, ihtiyaç duyulmaz. Protonların her biri madde birimleridir.

Bu nedenle de atom numaraları her zaman tam sayılardır. Günümüzde bunlar, 1 ile 118 arasında değişir. Tabi ki yeni elementler keşfedildiği zaman bu sayılar da artar. Maksimum sayı yoktur ama elementler daha fazla daha fazla nötron ve protonla denge halinde olmadıkları durumda radyoaktif çürümeye duyarlı bir hale gelirler.

Radyoaktif çürüme, atom sayısını daha küçük elementlerde çok büyük önem taşımasa da daha büyük atom numarasına sahip elementlerde nükleer füzyon işlemi daha büyük sayıda atom üretir. Atom numarası en büyük olan elementler, Meitnerium (Mt), en küçük elementler ise, Hidrojendir.

Atom Numarası Bulma Yöntemi Nedir?

Bir elementin tanımlanabilmesi için atomun çekirdeğinde yer alan proton sayılarını bilmek gerekir. Aynı zamanda atomlar üç temel bileşikleri yapısında barındırır. Atom sayılarının tespit edilmesi için en önemli olan unsur ise, proton sayılarıdır. Nötron ve elektron unsurlarına ihtiyaç duyulur. Çekirdeğinde yer alan proton sayıları o elementin aynı zamanda atom numarasını oluşturur. Proton sayıları dolayısı ile de atom numaraları elementlerin kimyasal karakterleri hakkında önemli bir bilgi verir.

Elementlerin üst sağ ve sol köşeleri ile alt sağ ve sol köşelerinde bazı semboller ve numaralar yer alır. Bu ifadeler, atomun karakteristik özelliklerini ortaya koyar. Atom numaraları elementlerin sol alt köşelerinde yer alır. Bu sayılar aynı zamanda da çekirdek yüklerini de ifade eder. Elementler ile ilgili pek çok şey atom numaraları ile bulunur.