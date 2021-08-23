Atom Çapı Nasıl Artar? Atom Hacmi Neye Göre Artar?

Periyodik tablo içerisinde atom yarıçapı periyot süresince soldan sağa doğru azalma eğilimi göstermektedir. Çünkü çekirdek içerisindeki proton sayısı arttıkça en son katmanda yer alan elektronlara uygulanabilen çekim kuvveti artmaktadır ve atomun hacmi azalmaktadır.

Atom Yarıçapı Nedir?

​​​​​​Atomun şekilleri küre olarak düşünülmektedir. Atom yarıçapı mevcut atomların büyüklüklerinin ölçülmesinde kullanılmakta olan değerlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bahsedilen değer atomun çekirdeği ile elektron bulutu arasında yer alan uzaklığı ifade etmektedir. Kuantum atom kuramına göre, atomların büyüklüklerinin kesin bir biçimde hesaplanamamaktadır. Başka bir atom ile birlikte etkileşim halinde bulunmayan atomların büyüklüklerinden bahsedebilmek imkansızdır.

Sadece aralarında bağın bulunduğu atomların mesafenin ölçümü yapılabilmektedir. Bu konuya örnek verilirse; katı şekilde bulunan bakır elementlerinin iki tane atomunun arasında bulunan mesafe 256 pm kadardır. Bu sebeple bir bakır atomunun yarıçapı ise 128 pm olarak bulunmaktadır. Atom yarıçapı, küre biçiminde olduğu düşünülen atomların büyüklüklerini ölçmek için kullanılmakta olan bir niceliktir. Bahsedilen nicelik atomun çekirdeği ile birlikte elektron bulutu arasındaki mesafeyi göstermektedir.

Atom Hacmi Neye Göre Artar?

Periyodik sistem içerisinde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom hacmi artmaktadır. Bunun sebebi ise her grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atomların katman sayısının çoğalması ve bu sebeple elektronların çok daha geniş bir çevrede dolanması olmaktadır.

Atom Çapı Nasıl Artar?

Elementlerin atom yarıçapları taşıdığı enerji katmanının sayısı arttıkça büyümektedir. Çekirdek yükü arttığındaysa bu değer küçülmektedir.

Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde; yörünge ya da periyot sayısı artmaktadır. Yörünge sayısının çoğalması atom çapının artış göstermesi manasına gelmektedir.

Bir periyot içerisinde soldan sağ tarafa doğru ilerledikçe; elektronlar her zaman aynı yörüngeye tek tek yerleşmektedirler. Bu esnada çekirdekteki proton sayısı da artış göstermektedir. Proton sayısının çoğalması aynı yörüngeye uygulanmakta olan çekim kuvvetinin çoğalmasına ve atom çapının da azalmasına neden olmaktadır.