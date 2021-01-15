Atölye tasarımına dünya çapında ödül

Kurumlara; strateji, tasarım, mimarlık ve teknoloji odaklı yaratıcı danışmanlık ve tasarım hizmetleri sunan ATÖLYE, Özel Sezin Okulu’nun anaokulu ve ilkokul bölümlerinin tasarımını da üstlendi. Okul tasarımına öğretmenler, veliler, anaokulu ve ilkokul öğrencileri ve okul yönetimiyle yapılan toplantıların ardından karar verildi. Böylece kullanıcıların kişiselleştirmesine imkân veren ve gerektiğinde birden fazla fonksiyona cevap verebilen bir okul oluşması hedeflendi.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK TASARIMLAR

Mevcut tasarımdaki açık oyun alanının dışa dönük öğrencilerin ihtiyaçlarına öncelik verirken, daha sakin ve içe dönük öğrencilerin beklentilerini karşılamadığı oldu. Bu nedenle, tasarım ekipleri; okuma, birbirinden öğrenme, rahatlama veya samimi konuşma gibi çok işleve izin veren yastıklı oturma düzeniyle 'sınıf içinde asma kat' yaklaşımını geliştirdi.

Öğrencilerin rahat hareket edebilmeleri için özel tasarlanmış, açılı ve modüler sınıf mobilyaları geliştirildi. Yine öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak farklı amaçlara uygun aydınlatma sistemleri tasarlandı. Öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımı vurgulamak üzere, öğretmen masaları öğrencilerin masalarıyla aynı boyutta tasarlandı, böylelikle sınıf içi ilişkiyi eşitleyen yeni bir dinamik oluşturuldu.

Projeyle ilgili bilgi veren ATÖLYE Kurucu Ortağı Engin Ayaz, öğrencilerin birlikte üretmesi, öğrenmesi ve çalışması için hayata geçirdikleri mekânsal programla okulun 21'inci yüzyıl yetkinlikleri çerçevesinde bir laboratuvara dönüşmesini sağladıklarını belirtti.

ATÖLYE NEDİR?

Kurumlara; strateji, tasarım, mimarlık ve teknoloji odaklı yaratıcı danışmanlık ve tasarım hizmetleri sunan ATÖLYE, içinde bir Stratejik Tasarım Stüdyosu, bir Yaratıcı Platform ve bireysel ve kurumsal dönüşüme odaklı bir Akademi bulunduran, ilerici ve araştırmacı bir organizasyon.