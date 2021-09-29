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Atölye ne demek? Atölye kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

#Ne Demek#TDK#Atölye
Atölye ne demek Atölye kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı..

Birçok farklı alandaki mekan için kullanılan atölye kelimesi, taşıdığı anlam üzerinden yaygın biçimde değerlendirilmektedir. Peki, atölye ne demek? Atölye kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Atölye kelimesi Türkçeye Fransızca üzerinden yerleşmiş ve yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle genelde farklı sanat türlerindeki mekanlar adına öne çıkan bir anlamı olduğunu söylemek mümkün.

 Atölye Ne Demek?

 Zanaatçıların ya da heykel ile beraber resim sanatlarıyla uğraşan kişilerin çalıştığı yer atölye olarak bilinmektedir.

 Atölye Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Atölye kelimesinin anlamı sanatçıların çalışmalarını gerçekleştirdiği yer olarak öne çıkıyor. Özellikle bu durum daha çok heykel ve resim ile farklı zanaatçıların işlerini yaptığı yer olarak da bilinir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu sözcüğün gerçek anlamı, ‘Resim ya da heykel gibi sanatlarla uğraşan kişilerin işlerini gerçekleştirdiği yer, mekan’ biçiminde öne çıkıyor. Özgür bir şekilde sanatçıların çalıştıkları ve eserlerini hayata geçirdikleri yer olarak da anlatmak mümkün. Günümüzde birçok farklı alan için kullanılan önemli kelimelerden biridir.

 

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