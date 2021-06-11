Atölye nasıl yazılır? TDK'ya göre atölye yazımı

Hem bilimsel çalışmalarda hem de resim ve fotoğraf gibi görsel sanatlar alanında kullanılan atölye kelimesiyle eş anlamlı olan bir sözcük vardır: İŞLİK. İş kelimesine getirilen yapım ekiyle oluşturulmuş bu kelime atölye sözcüğünün yerine kullanılabilir.

TDK'ya Göre Atölye Nasıl Yazılır?

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan Atölye kelimesinin orijinal hali ''atelier'' şeklinde kullanılır. Önceleri sadece bilim insanlarının ve mühendislerin çalışma yeri anlamında kullanılan bu sözcük, daha sonra çeşitli sanat dalları için de kullanılmaya başlanmıştır.

Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz kelimelerden biri olan atölye kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

ATÖLYE

Bazı kelimeler halk ağzında farklı şekillerde telaffuz edilebilir. Atölye kelimesi de bazı yerlerde ATELYE şeklinde telaffuz edilse de kelimenin bu şekilde yazılması hatalıdır.

Kelime ek aldığında ise şu şekilde kullanılır:

1 - Resim Atölyeleri

2- Görsel Sanatlar Atölyesi

3- İş ve Teknik Eğitimi Atölyesi

Örnek Cümleler

1- Yarın öğleden sonra saat ikide, hepinizi atölyede bekliyorum. - Doğru

2- Atelyedeki çalışmalara hız verdik. - Yanlış.