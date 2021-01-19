Atmega328P nedir ve ne işe yarar? Atmega328P kullanım alanları

Atmega328p tek çevrimde çalışmakta olan komut sesine sahip olup işlevli bir mikrodenetleyicidir. Günümüzde pek çok işleve sahiptir.

Atmega328p Nedir?

Atmega oldukça yüksek performanslı, düşük olan güç tüketimine sahip ve 8 bitlik bir mikrodenetleyicidir. Bu mikrodenetleyici değişik boyutları olan SRAM, EEPROM ve de FLASH belleğe sahip olmaktadır.

Atmega328p Ne İşe Yarar?

Atmega328p sistemi ile FLASH belleğe yaklaşık olarak 10000 defa yazma ya da okuma yapılabilmektedir. 131 adet tek çevrimde çalışan oldukça güçlü bir komut setine sahip olup 20 MHZ’e kadar da hızı desteklemektedir.

Tamamı ile statik mikrodenetleyici olarak karşımıza çıkar. Atmega328p’yi uyku moduna getirdiğiniz zaman, saat durur ve de uyku işleminden hemen önce hangi durumda olduğunu hatırlatacak çeşitli bayraklar gösterir. Atmega328p uyku modunda sadece 0.1 uA değere sahip olan bekleme akımı çekme özelliğine sahip olmaktadır.

ATmega328 Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Atmega328p mikrodenetleyicisi, Arduino platformu üzerinde sık sık kullanılan mikrodenetleyicinin özelliklerini bilerek hareket etmek Arduino ile birlikte yapılacak uygulamalarda faydalı olacaktır. Atmega328p, genel olarak yüksek performanslı ve düşük güç tüketimli olan 8 bitlik RISC işlemci olmaktadır.

Tek çevrimlik olarak bilinen 131 adet assembly komutu barındırırken 32 tane 8 bitlik genel amaçlı olan kayıtçı ve tamamen statik bir operasyon desteğine sahiptir. Buna ek olarak Atmega328p mikrodenetleyicisi 20 MHZ’e kadar çalışma hızına sahip olmaktadır. Atmega328p sistemi mikrodenetleyicisi 32 KB olan Flash Bellek ve de 1 KB EEPROM sistemine de sahip olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı da sık sık kullanılmakta olan bir mikrodenetleyici sistemidir.