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Atmaca Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar? Atmaca Özellikleri Ve Türleri

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Atmaca Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar Atmaca Özellikleri Ve Türleri

Dünyanın en önemli ve aynı zamanda en güçlü yırtıcı kuşları arasında Atmaca kuşu gelmektedir. Özellikle açık ve keskin gözleri ile beraber oldukça yetenekli avcılar olduklarını dile getirmek mümkün. Peki, atmaca kuşu nedir, ne yer ve nerede yaşar? Atmaca özellikleri ve türleri üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Gündüz yırtıcı kuşlar grubu içerisinde yer alan atmaca kuşları, aynı zamanda insanlara olan yakınlığı ile de öne çıkarlar. Bu bağlamda beslenen ve evcil hale getirilen, aynı zamanda sadık hayvan türleri içerisinde bulunuyor. Özellikle keskin gözleri üzerinden oldukça güçlü av hayvanları olarak öne çıkmaktadırlar.

 Atmaca Kuşu Nedir?

 Atmacagiller familyasının atmacalar alt grubuna ait olan kuş türü atmaca olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu cins içerisinde yer alan kuşlar çakır kuşu olarak da ifade edilmektedirler. Birçok farklı mevsim ve koşul ile şartlara uyum sağlayan, kolay bir şekilde adapte olan önemli kuş türleri içerisinde bulunmaktadır. Diğer yandan küçük boyutu olan ve gündüz yırtıcı kuş türleri arasında yer alan bir kuştur. Göçmen kuşlar olarak da bilinirler ve birçok farklı küçük hayvan türleri ile etçil olarak beslenirler.

 Atmaca Kuşu Ne Yer?

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 Atmaca kuşları küçük yırtıcı gündüz kuşları içerisinde yer almaktadır. Özellikle kuş türleri içerisinde en güçlü ve en yetenekli avlanma özelliklerine sahip kuşlar arasında gelir. Bu doğrultuda kertenkele ve fare ile beraber kurbağa gibi birçok değişik hayvan türü ile beslenen bir kuştur. Avını yakalarken ya da yakalandıklarında gösterdikleri performans üzerinden dikkatleri üzerine toplayan özel kuş türlerinden biridir. Bu konuda keskin gözleri ve yetenekli fiziksel yapısı sayesinde, tek seferde çok uzak noktalardan avını görebilir ve avlayabilir. Tüm bu yönleriyle takdire şayan avcı kuş türleri içerisinde yer alıyor.

 Atmaca Kuşu Nerede Yaşar?

 Genel olarak atmaca kuşları ormanda yaşar ve küçük hayvan türleri ile beslenirler. Üstelik her alana uyum sağlamaları ile beraber, dünya çapındaki tüm farklı ormanlarda yaşama becerisine sahiplerdir. Bölgesel olarak ise Kuzeybatı Afrika, Tüm Asya ile beraber Avrupa'nın ılıman bölgelerinde yaşamını sürdüren bir kuş türüdür. Konumlandıkları bölgeye hızlı bir şekilde uyum sağlarlar ve adapte olarak uzun bir süre yaşamını sürdürebilirler. Böylece bölgede bulunan birçok küçük hayvan türünü Avlamak suretiyle yaşamlarını sürdürürler ve yine bölgede yuva yaparak ürerler.

 Atmaca Özellikleri

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 Dünyanın en önemli kuş türleri içerisinde atmaca gelmektedir. Aynı zamanda kendilerine has özellikleri ile beraber en çok bilinen kuş türleri arasında da olduğunu söylemek mümkün.

 - Gündüz avlanan yırtıcı kuş familyasında yer alırlar.

 - Oldukça keskin bir görüşe sahiplerdir.

 - Avlarını çok yüksek irtifadan keserler ve hızlı bir şekilde avlarlar.

 - Tıpkı doğanlar gibi oldukça güçlü şekilde dalış yaparlar.

 - Dünyanın birçok farklı ormanlık alanlarına adapte olarak yaşama özelliklerine sahiplerdir.

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 - Hızlı ve atik, çevik kuş türleri içerisinde bulunurlar.

 Genel anlamda ortaya çıkan yukarıdaki özellikleri ile beraber, dünyanın en önemli avcı kuş türleri arasında yer aldığını ifade etmek mümkün. Aynı zamanda Türkiye'de de birçok farklı ormanlık alanda bulunan önemli kuş türleri içerisinde geliyor.

 Atmaca Kuşu Türleri

 Farklı özelliklere ve boyutları ile ağırlıklara sahip olan birçok değişik Atmaca kuş türü bulunmaktadır.

 - Bayağı atmaca

 - Cooper atmaca

 - Accipiter striatus

 - Yoz atmaca

 - Şeritli küçük çakır kuşu

 - Tepeli Çakır kuşu

 - Japon atmacası

 - Alaca atmaca

 - Afrika Çakır kuşu

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 Bu şekilde özellikle renkleri üzerinden öne çıkan ve farklı türlere sahip atmacalar bulunmaktadır. Aynı zamanda evcil olarak da beslenen en önemli ve sadık hayvan türleri arasında geliyor.

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