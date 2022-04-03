Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Atm ne demek ve açılımı nedir? Atm neyin kısaltması

Atm ne demek ve açılımı nedir Atm neyin kısaltması

Otomatik vezne olarak bilinen ATM, günlük yaşamda en sık kullandığımız cihazlardan birisidir. Para ile ilgili transfer işlemlerimizi şube yetkilisi olmadan günün her saati çözebilmek için ATM cihazları kullanılır. Hemen hemen hepimizin hayatında olan bu cihazlara neden ATM dendiğini zaman zaman sorgularız. Sizler için ATM isminin nereden geldiğini ve bu kısaltmanın ne anlam taşıdığını detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Elektronik para işlemlerimizi halletmek için şehirlerin belli noktalarında var olan bu cihazlar büyük fayda sağlar. ATM kelimesi Türkçe bir kelimeden gelmemektedir. İngilizce bir tanımın kısa halidir. Genellikle uzun açıklamalı kelimeler, baş harfleri ile kullanılırlar. 

 ATM Kelimesinin Açılımı Nedir? 

 ATM kelimesinin uzun hali Automatic Teller Machine olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı ise otomatik vezne makinası olarak yorumlanabilir. Bir diğer adı bankamatik olan ATM'ler günlük hayatta büyük pratiklik sağlar. Yabancı alt yapılı olduğu için de ismi Türkçe değildir. 

 ATM Cihazları Ne İşe Yarar? 

 Banka içerisinde bir banka uzmanı tarafından yapılan vezne işlemlerinin bir kısmı, ATM cihazları tarafından yapılabilir. Zaman kazancı açısından fayda sağlamakla birlikte, vezne önündeki gereksiz kuyrukların oluşmasını da engeller. Para çekmek, para göndermek, farklı para birimleri arası transferler sağlamak, fatura ödemek ve bunun gibi daha pek çok işlem ATM aracılığı ile kolaylıkla gerçekleştirilir. Bankamatik kullanabilmek için kart kullanımı genelde zorunludur. Bazı işlemler kartsız yapılabilir. Birçok işlem onay halinde gerçekleştirildiği için, kelime içerisinde otomatik kavramı da geçer.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy