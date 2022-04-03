Atm ne demek ve açılımı nedir? Atm neyin kısaltması

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Elektronik para işlemlerimizi halletmek için şehirlerin belli noktalarında var olan bu cihazlar büyük fayda sağlar. ATM kelimesi Türkçe bir kelimeden gelmemektedir. İngilizce bir tanımın kısa halidir. Genellikle uzun açıklamalı kelimeler, baş harfleri ile kullanılırlar.

ATM Kelimesinin Açılımı Nedir?

ATM kelimesinin uzun hali Automatic Teller Machine olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı ise otomatik vezne makinası olarak yorumlanabilir. Bir diğer adı bankamatik olan ATM'ler günlük hayatta büyük pratiklik sağlar. Yabancı alt yapılı olduğu için de ismi Türkçe değildir.

ATM Cihazları Ne İşe Yarar?

Banka içerisinde bir banka uzmanı tarafından yapılan vezne işlemlerinin bir kısmı, ATM cihazları tarafından yapılabilir. Zaman kazancı açısından fayda sağlamakla birlikte, vezne önündeki gereksiz kuyrukların oluşmasını da engeller. Para çekmek, para göndermek, farklı para birimleri arası transferler sağlamak, fatura ödemek ve bunun gibi daha pek çok işlem ATM aracılığı ile kolaylıkla gerçekleştirilir. Bankamatik kullanabilmek için kart kullanımı genelde zorunludur. Bazı işlemler kartsız yapılabilir. Birçok işlem onay halinde gerçekleştirildiği için, kelime içerisinde otomatik kavramı da geçer.