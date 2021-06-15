Atletizm nedir? Atletizm branşları ve dalları nelerdir?

Atletizm terimi, kökenini Roma'daki 'Athlon' kelimesinden alır. Yarışma veya rekabet anlamına gelir.

Atletizm Nedir?

Atletizm, yürüme, atlama, koşma ve atma gibi farklı fiziksel aktivitelerden oluşan geniş bir spor etkinlikleri koleksiyonudur. Pahalı ekipmana ihtiyaç duyulmaması nedeniyle tüm dünyada oynanan en yaygın sporlardan biridir. Atletizm genellikle bireysel oyuncu performanslarını veya farklı bireysel performanslar eklenerek hesaplanan bir takım performansını hesaba katar. 1896'daki başlangıcından bu yana Olimpiyatların bir parçasıdır. Uluslararası Atletizm Yarışmaları Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından denetlenmektedir.

Atletizm kelimesinin dünyanın farklı yerlerinde biraz farklı bir yorumu var. Kuzey Amerika'da genel olarak sporla eş anlamlıdır. Atletizm kelimesi genellikle ABD ve Kanada'daki çoğu atletik etkinliği belirtmek için kullanılır. Atletik Etkinliklerin en genel bölümleri, atletizm, yol koşusu, arazi koşusu ve yarış yürüyüşüdür. Atletizm etkinlikleri altında kategorize edilen etkinlikler koşma, zıplama ve fırlatma gibi becerileri içerir. Bu olaylar koşu parkurunda veya olayları fırlatıp atlamak için bir alanda meydana gelir, dolayısıyla Atletizm Olayları adı verilir. Atletizm etkinlikleri 3 geniş kategoriye ayrılmıştır: izleme etkinlikleri, saha etkinlikleri ve birleşik etkinlikler.

Atletizm Branşları ve Dalları Nelerdir?

Pist Yarışları

Kısa mesafelerdeki yarışlar sprinttir. Maksimum hıza ulaşmaya ve kısa mesafeleri olabildiğince çabuk kat etmeye odaklanmıştır. Olimpiyatlarda ve açık hava Dünya Şampiyonalarında gerçekleşen üç sprint etkinliği vardır.

Orta Mesafe: 800 m, 1500m ve bir mil koşmak genelde orta mesafeler olaylara dahil edilir. Dayanıklılık ve yarış taktikleri, koşu yarışlarının ötesindeki hızdan daha önemlidir. Bazı yerlerde, 3000m yarışması aynı zamanda orta mesafeli parkur etkinliklerinin bir parçasıdır.

Uzun Mesafe: 3000m, 5000m ve 10000m, bazı yaygın uzun mesafeli parkur olaylarıdır. Bu etkinliklerde dayanıklılık, dayanıklılık, yarış taktikleri ve benzeri beceriler çok daha önemli hale geliyor.

Bayrak Yarışı: Atletizm yarışmalarındaki tek takım etkinliği bayrak yarışlarıdır. 4 sporcudan oluşan bir takım, her biri kendi özel mesafelerini koşar ve belirlenen bir alanda takımın bir sonraki koşucusuna bir cop verir. En yaygın bayrak yarışları 4 × 100 m ve 4 × 400 m'dir. Ayrıca, daha az yaygın olan bazı röleler 4 × 200 m, 4 × 800 m ve 4 × 1500 m'dir.

Engelli: Engelli veya engelli yarışlar bu kategoriye girer. Olimpiyatlarda kategoriye giren popüler etkinlikler, Kadınlar için 100m engel, erkekler için 110m engel ve her iki cinste 400m engeldir. Ayrıca, bazı Amerikan yarışmaları 300m engel içerir.

Atlama Etkinlikleri

Uzun Atlama: Sporcular bir pistte koşar ve ardından bir atlama tahtası ve bir kum havuzu izler. Sporcular işaretli bir çizgiden önce atlamalıdır. Elde edilen mesafe daha sonra sporcunun vücudunun rahatsız ettiği en yakın kum noktasından ölçülür. Geleneksel versiyonda bir ayakta uzun atlama olayı da mevcuttur. Bu etkinlik artık Olimpiyatların bir parçası olmasa da, 1900-1912 arasında Olimpiyatlarda yer almaya başlamıştır.

Üçlü Atlama: Üçlü atlama olayı, uzun atlama ile benzer bir düzene sahiptir. Tek değişiklik, atletin çukura atlamadan önce attığı 2 adımdır. Süreç atlama, adım ve atlama içerir. Rekabet açısından ayakta üçlü atlama çok nadirdir, ancak diğer sporlarda alıştırmalar olarak bazı kullanımları görülmüştür.

Yüksek Atlama: Sporcular kısa bir koşu koşusu yaparlar ve diğer taraftaki yastıklı bir yatağa inmek için yatay bir çubuğun üzerinden atlamak için kalkarlar. Barın yüksekliği, sporcu tarafından atlanan kayıtlı yükseklik olarak kaydedilir.

Sırıkla Atlama: Sporcu, bir ray şeridini aşağı indirir, direği metal bir kutuya yerleştirir ve direği bırakmadan ve iniş yataklarının üzerine geri düşmeden önce belirli bir yükseklikte yatay bir çubuğun üzerinden atlar. Önceki versiyonlarda metal, ahşap veya bambu kullanılırken, modern direkler genellikle karbon fiber veya fiberglas gibi yapay malzemelerden yapılır.

Fırlatma Etkinlikleri

Gülle Atma: Spor için kullanılan yuvarlak atış tarzı mühimmat, dolayısıyla gülle atma terimi ile tanımlanır. Atlet, 7 ayak çapında dairesel bir alan içinden 16 pound (7,26 kg) (kadınlar için 4 kg) gülle atar.

Disk Atma: Bu olayda küresel atışta ağır bir disk yer alır. Disk 2kg ve 22cm çapındadır.

Cirit Atma: Faul çizgisine kadar kısa bir koşu ve ardından atlet cirit atar. Mevcut cirit özellikleri kadınlar için 2,2 ila 2,3 m ve 600 g, erkekler için 2,6 ila 2,7 m uzunluğunda ve 800 gram ağırlığındadır.

Çekiç Fırlatma: 1.175m-1.215m ölçülerindeki bir tele 16 pound (kadınlar için 4kg) ağırlığında bir metal top tutturulmuştur. Bu, 34.92 derece içinde açılı bir yönde döndürülerek fırlatılır.