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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay oldu

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Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Batuhan Özay oldu
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Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre, İstanbul Atlas Üniversitesi’ne Prof. Dr. Batuhan Özay atandı. Söz konusu atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

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