Atina Antlaşması Nedir? Atina Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Atina Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Yunanistan Krallığı ile imzalamış olduğu bir antlaşmadır.

Atina Antlaşması Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu daha 1. Dünya Savaşı çıkmadan evvel Balkanlar' da patlak veren isyan ve ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalmıştı. I. ve II. Balkan Savaşları olarak bilinen bu iki savaşlar Osmanlı'nın güçsüz düşmesi sebebiyle Osmanlı' nın toprak kayıpları ile neticelenmiştir. İşte 2. Balkan Harbi sonrasında Yunanistan Krallığı ile imzalamak zorunda kaldığı 1913 tarihli " Atina Antlaşması" böyle bir antlaşmadır.

Atina Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleşmiştir?

Atina Antlaşması Balkan Savaşları akabinde Osmanlı Devleti ile Yunanistan Krallığı arasında Atina' da imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

Atina Antlaşması Tarihi ve Özeti

Atina Antlaşması, 14 Kasım 1913 tarihinde Atina' da imzalanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı bu antlaşmanın taraflarıdır. Ancak Atina Antlaşması'nın imzalanmasına kadar giden sürece bakıldığında şöyle sıralamak mümkündür:

Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşı çıkmadan önceki son büyük mücadelesi ve harbi Balkan Devletleri ile olmuştur. Büyük toprak kaybı ile sonlanan Balkan Savaşları başlamıştır.

Milliyetçilik akımının yükselmesi ile Balkan Devletlerinde iç karışıklıkları, isyan ve ayıklanmaları meydana gelmekteydi. Osmanlı Devleti tüm enerjisini bu ayaklanmaları bastırmak için harcıyordu.

Nitekim Trablusgarp Savaşı devam ederken patlak veren Balkan Savaşı güçsüz Osmanlı Devleti'nin altından kalkabileceği bir durum değildi. Libya'dan askerler geri çağrıldı.

Balkan Devletleri Osmanlı'dan kopuyor ve bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. I. Balkan Harbinde Osmanlılar çok büyük toprak kaybettiler.

Osmanlı Devleti'nden toprak koparabilmek amacıyla çıkarılmış olan I. Balkan Harbinde Osmanlı Batı Trakya' da geniş topraklarını kaybetti. Midye-Enez hattına kadar geri çekilmek zorunda kaldı.

Çaresiz, Osmanlı devleti mağlubiyeti kabul ederek dört Balkan Devletinin isteklerini gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Balkan Savaşları neticesinde Sırbistan ve Karadağ ile Osmanlı'nın sınırı bulunmadığından Antlaşma yapılmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu Batı Trakya'yı, Arnavutluk'u, Ege Adalarını ve Makedonya'yı kaybetmişti. Osmanlı Devleti'nin toprakları sadece Doğu Trakya ile sınırlı kalmıştır.

Atina Antlaşması Maddeleri

Atina Antlaşması'nın maddeleri:

Osmanlı İmparatorluğu, Selanik ve Yanya'a kati olarak Yunanistan' a verilmiştir, Yunanistan' a ait olduğunu kabul etmiştir.

Daha önce 1897 tarihinde özerk olan Girit de Yunan topraklarına katılmıştır. Osmanlı Devleti Girit' in Yunanistan' a ait olduğunu kabul etmiştir.

Bu arada Yunanistan' da kalan, çizilen sınıra göre Yunanistan sınırları içerisinde ikamet etmekte olan Türklerin durumu da Atina Antlaşması ile düzenlenmiştir. Buna göre Yunanistan' da yaşayan Türklere " azınlık hakları " verilmiştir.

Atina Antlaşması Önemi

Osmanlı Devleti'nin gücünün zayıfladığını gören ve bunu fırsat bilen Balkanlar'daki milletler ayaklanarak, isyan ve iç karışıklık çıkararak Osmanlıdan ciddi anlamda toprak kopardılar. Bağımsızlıklarını ilan eden ve barış antlaşması imzalanan Balkan ülkelerinden olan Yunanistan Krallığı ile de Atina' da " Atina Antlaşması" imzalanmıştır. Bu esnada 1. dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve uzlaşılamayan " Ege Adaları" meselesi ötelendiği için daha sonra Lozan Antlaşması ile belki de kaybedilecek bir kısım Osmanlı toprağı böylelikle korunabilmiş oldu.

Atina Antlaşması Sonuçları

Atina Antlaşmasının görüşmeleri devam ederken Yunanistan Ege adalarını da istemiştir. Yunanistan, Bozcaada, Meis ve İmroz hariç tüm adaları istemekte idi. Osmanlı Devleti bu isteği pek tabii kabul etmemiştir. Fakat taraflar arasında görüşmeler devam ederken 1. Dünya Savaşı çıkmıştır. Adalar sorunu bu sebeple ele alınıp çözülememiştir. Nihayet bu Adalar meselesi ancak Lozan Antlaşmasıyla çözülebilmiştir.