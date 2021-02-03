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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:28 | Son Güncelleme:

Atın Ölümü Arpadan Olsun atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Atın Ölümü Arpadan Olsun atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişten günümüze söylenmiş anlamlı ve öğüt içeren cümlelerdir. Bilgi, öğüt ve dikkat edilmesi gereken ne varsa geçmişte atalarımız bu sözleri söyleyerek gelecek nesillere aktarmıştır. Atasözleri kullanım anlamı ve alanları bakımından oldukça önem taşıyan cümlelerdir. Bu bakımdan atasözlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve kullanım sağlayabilirsiniz. Sizin için atasözü ne demek? Atasözü kelimesinin anlamı nedir detayları ile birlikte derledik.

Atasözleri içeriği bakımından öğüt verici, ders çıkarıcı ve bilgilendirici olmaktadır. Atasözleri sayesinde birçok konu hakkında yanlışlar düzeltilebilir. Bu atasözlerinden birisi de ' Atın Ölümü Arpadan Olsun ' cümlesidir.

 Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözünün Anlamı Nedir?

 Bu atasözünün anlamı ise çok sevilen zararlı bir şeyin sürekli kullanılması, bir yiyeceğin sürekli yenmesi karşılığında kişiye dokunsa zarar verse bile vazgeçememe durumu olarak açıklanmaktadır. Yani kötü olan durumların tekrarlanması da denebilir.

 Atın Ölümü Arpadan Olsun Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde ' Arabayı hızlı kullanan arkadaşıma yavaş sür diye uyardım, atın ölümü arpadan olsun dedi.' şeklinde cümle içinde kullanılabilir.

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