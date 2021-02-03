Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Atın iyisine doru yiğidin iyisine delir derler sözü de bunlardandır. Peki, atın iyisine doru yiğidin iyisine delir derler atasözünün anlamı nedir? Merak edilenleri derledik.
Atın iyisine doru yiğidin iyisine delir derler atasözü yiğidin en iyisinin gözü kara, çok cesaretli olanının olduğunu anlatmaktadır.
Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Doru atlar diğer atlardan daha heybetli, daha kaslı ve güçlüdür. Atın iyisi dorudur, yiğidin iyisi de deli doludur.
Gözü kara, sert, güçlü ve adaletli yiğitlere deli denmektedir". Eskiler genel olarak deli ifadesini kullanmaktadır. Çoğu tanınan kahramanların isminin başında deli sıfatı konulmaktadır. Bunlara bir örnek de Deli Dumrul'dur. Bunun nedeni deli kelimesine yüklenen anlamın günümüze göre farklı olmasındandır.
Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözümüz de günlük hayatta kullanılan cümleler arasındadır. Örneğin: Şu adamın deliliğine bak, adamı birden yere serdi, demek ki eskiler atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler diye boşa dememişler.
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