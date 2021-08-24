Atilla İlhan'ın eserleri ve özellikleri nelerdir? Atilla İlhan şiirleri, romanları ve edebi kişiliği

Atilla İlhan Türk Edebiyatına büyük katkı sağlamış pek çok şiir ve roman kitaplarına sahip önemli sanatçılardan birisidir. Şiir ve romanlar dışında deneme ve öykü eserleri de bulunmaktadır.

Atilla İlhan Kimdir? Kısaca Hayatı

Atilla İlhan 1925 yılının 15 Haziran tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde doğmuştur. İlkokulu İzmir Karşıyaka İlkokulunda, ortaokulu ise Karşıyaka Ortaokulunda bitirmiştir. Lise eğitimine Atatürk Lisesinde devam eden Atilla İlhan öğrenciliği esnasında Türk Ceza Kanununun 141. maddesine aykırı davranması nedeniyle tutuklanmıştır. Böylece okuldan da uzaklaştırılmıştır.

Danıştay kararı ile Atilla İlhan eğitimine devam etme hakkı kazanmış ve İstanbul Işık Lisesinden mezun olmuştur. Üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlamış ve eğitimine ara vererek 6 yıl boyunca aralıklar ile Paris'e gitmiştir. Türkiye'ye döndüğünde ise bazı gazete ve dergilerde çalışmıştır. Ayrıca Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığı görevlerinde bulunmuştur.

Atilla ilhan hayatı boyunca pek çok dergide yazılar yazmıştır. Ayrıca bu dergilerde şiirler de yayımlamıştır. Sanatçının ilk şiiri ise Balıkçı Türküsü olmaktadır. Televizyon programları da yapan Atilla İlhan İstanbul'da 11 Ekim 2005 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Atilla İlhan Edebi Kişiliği

Atilla İlhan şiir ve roman alanında pek çok eserler vermiştir. B eserlerinde göstermiş olduğu edebi kişiliği ise ş şekilde açıklanmaktadır:

- Romancı, şair, senarist ve düşünce adamı kimlikleri ile Cumhuriyet döneminde etkili sanatçılardan birisi olmuştur.

- İkinci Yeni'ye ve Garip akımına karşı çıkan kişilerden birisidir.

- İlk şiiri Balıkçı Türküsüdür. Daha sonra 1946 yılında yarışmada ikincilik aldığı Cebbaroğlu Mehemmed şiiri ile adını duyurmuştur.

- Yazdığı şiirlerin son baskısına şiirleri neden yazdığına dair notlar koymuştur. Bu durum birçok eleştirmen tarafından yanlış bulunmuştur.

- Nazım Hikmetten etkilenen Atilla İlhan savaş, özgürlük sorunları, insan sevgisi gibi konuları işlemiştir.

Atilla İlhan Şiirleri

Cumhuriyet Döneminin önemli sanatçılarından olan Atilla İlhan'ın pek çok şiirleri bulunmaktadır. Atilla İlhan'ın şiirleri şunlardır:

- Duvar

- Sisler Bulvarı

- Yağmur Kaçağı

- Ben Sana Mecburum

- Bela Çiçeği

- Yasak Sevişmek

- Tutkunun Günlüğü

- Böyle Bir Sevmek

- Elde Var Hüzün

- Korkunun Krallığı

- Ayrılık Sevdaya Dahil

- Kimi Sevsem Sensin

Atilla İlhan Eserleri ve Kitapları

Atilla İlhan şiirler ile birlikte pek çok romana da sahiptir. Atilla İlhan'ın sahip olduğu eserler şunlardır:

- Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Aynanın İçindekiler, Bıçağın Ucu, Yaraya Tuz Basmak, O Karanlıktaki Biz, Sırtlan Payı, Dersaadet'te Sabah Ezanları, Kurtlar Sofrası, Allah'ın Süngüleri, Fena Halde Leman, Hoca Hanım Vay

- Gezi: Abbas Yolcu

- Senaryolar: Yalnızlar Rıhtımı, Ateşten Damla, Soför Nebahat, Devlerin Öfkesi, Rıfat Diye Biri, Ver Elini İstanbul

Atilla İlhan Eserlerinin Özellikleri

Atilla İlhan'ın sahip olduğu eserlerin özellikleri şunlardır:

- Şiirlerinde imla kurallarını reddetmiştir. Atilla İlhan kendine has imla kuraları kullanmış ve büyük harf hiç kullanmamıştır.

- Eserlerinde sinema tekniğini kullanan sanatçı kamerasını kalabalıklar üzerinde gezdirmiş ve sinemadaki gibi eserlerinde de çevre, zaman ve dekor sık sık değişmiştir.

- Sanatçı eserlerinde intihar, aşk, cinsellik, sığınma, korku, ölüm ve ayrılık gibi konuları işlemiştir. Ayrıca barış, özgürlük, insan sevgisi gibi toplumsal olaylara da yönelmiş ve kimi zaman romantik toplumcu olarak adlandırılmıştır.

- Atilla İlhan Divan şiirinin biçim özelliklerinden yararlanmış ve şiirlerinde argoya yer vererek hal söyleşilerinden faydalanmıştır.