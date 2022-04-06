Atıklar tasarım mobilyaya dönüşüyor

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ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, 2021-2022 ders yılı güz döneminde mobilya dersleri arasında yer alan atık parçalarla tasarlama başlıklı dönem çalışması kapsamında, anlaşma sağladıkları mobilya atölyesinden temin ettikleri atıklarla sandalye, sehpa ve dekoratif ürünler gibi çeşitli mobilyalar tasarlıyor. Öğrenciler ayrıca eski sandalyeleri tamir edip, yeniden işlevlendirerek, yeni oturma grupları üretiyor. Mobilya dersi kapsamında ele alınan yöntemlerle yenilikçi bakış açısıyla tasarlanan mobilyalar ve üç boyutlu prototipler fuarlarda da sergileniyor.

ATIKLARIN YÜZDE 90’I YAKILIYOR

Mobilya atölyelerinde fire olarak ayrıldıktan sonra atılan malzemelerin yüzde 90’ının yakıldığını ve bunun da çevre kirliliğine neden olduğunu belirten öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Ülker, Türkiye’de ve Avrupa’da atıkların yüzde 4’ünü mobilya atıklarının oluşturduğunu söyledi. Yeniden tasarlama ile çevre kirliliğinin de önüne geçmeye çalıştıklarını belirten Ülker, Biz de mobilya atıklarını değerlendirmek üzere yola çıktık. Bu mobilya firelerinin aydınlatma elemanı, paravan, oturma elemanı, sehpa gibi ürünlere dönüşmesini amaçladık. Bunun hem ekonomiye hem de çevreye bir katkısı var. Burada hem sanayide geri dönüşen atıkları değerlendiriyoruz hem de öğrencilerimize mobilya detaylarını anlatıyoruz. Temel derslerimizde gösterdiğimiz ergonomi, ergonomik analizler, ’mobilya parçaları nasıl olmalı, oturma elemanlarında neyi işlemeliyiz?’ gibi konuları sanayi ile birleştirip atölye ortamında birebir uygulamalarla anlatıyoruz" dedi.

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Öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin katıldıkları mobilya fuarında çok ilgi gördüğünü kaydeden Doç. Dr. Ülker, ilerleyen yıllarda ürünlerin patentlerini almak istediklerini söyledi. Ürünlerin piyasada eşi bulunmayan özel tasarımlar olduğuna dikkat çeken Ülker, şöyle konuştu:

"Bu yıl güzel bir şansımız oldu. Eskişehir Mobilya Fuarı’nda 200 metrekarelik bir stant açtık. Herkesin ürünlerimizi detaylı inceleme fırsatı oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. Ürünlerimiz görücüye çıktıktan sonra ’Bunu biz almak istiyoruz. İlla ki satın’ diyenler oldu. Özellikle hareketli ürünlere çocuklar çok bayılmışlar. Bu kadar ilgiye inanamadık. Bu da bizi çok mutlu etti. ’Keşke stokumuz olsaydı’ dedik. Çok özgün tasarımlar ve daha önce hiç piyasaya çıkmamış ürünler olduğu için ısrarla satın almak istediler. Bu ürünlerimizin patentini almak istiyoruz. Bizim farkımız, özgün tasarımlar yapıyor olmamız. Yaptığımız ürünlerin tamamı piyasada olmayan, kendi çapında ayrı ayrı tasarımlar. Bu da bize bir değer katıyor. Umarım bu uygulamamız Türkiye’de örnek bir model olur ve diğer okullarda da yapılır."

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TASARIMLAR EN ÇOK SATTIĞIMIZ ÜRÜNLER ARASINDA

Öğrencilerin tasarımlarını hayata geçirdikleri mobilya atölyesinin sahibi Göksal Günaydın ise öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin en çok sattıkları ürünler arasında yer aldığını söyledi. Bu projeyle öğrencilerin üretimden artan parçaları değerlendirerek ekonomiye katma değer sağladıklarını anlatan Günaydın, Bunu da genç beyinlerle değişik yöntemlerle ’Nasıl ürün haline dönüştürebiliriz?’ diye düşündük. Okullarında ve çevrelerinde atık malzemeye bakış açılarının değişmesini hedefledik. Bu yöntemle yaptığımız pek çok ürün şu an bizim ticari olarak sattığımız en çok ürünler haline geldi. Bunun yayılmasını ve diğer sektörlerde de bu gözle bakılıp katma değerli ürünlerin çoğaltılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

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İç Mimarlık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Simge Turan da danışman hocalarıyla 4’er kişilik gruplar halinde tasarım yaptıklarını belirterek, Atık malzemelerle sandalye ve mobilyaların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bizler Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri olarak staj ve iş imkanlarımız biraz dar bir alanda. Bu noktada mobilya fuarında bize verilen staj ve iş imkanları biz öğrencileri gerçekten güzel bir noktaya getiriyor. Mezun olduktan sonra yat tasarımı üzerine ilerlemek istiyorum" dedi.