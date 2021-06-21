Atık yağdan sabun üretimi şampiyonluk getirdi

Bir litre atık yağın, bir milyon litre içme suyunu kirletme kapasitesine sahip olduğu ve yaşanan su kirliliğinin yüzde 25’inin atık yağlardan kaynaklandığı belirtiliyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ortaokul öğrencileri bu çevre kirliliği özelinde farkındalık oluşturmak için bir proje geliştirdiler ve atık yaplardan sabun ürettiler.

KENDİ SABUNLARINI ÜRETTİLER

Öğrenciler yaptıkları çalışmada atık hale gelmiş kızartma yağlarının zararları hakkında bilgi vererek, atık yağlardan sabun üretimi yöntemine işaret ettiler. Gıda maddelerini kızartmak amacıyla kullanılan yağların, iki kullanımdan sonra atık haline geldiğini ve atık yağların kanserojen madde içerdiğini belirten öğrenciler, kullanılmış yağın bekletilmesi halinde peroksit değerinin yükselerek oksitlendiğini ve bağışıklık sistemine de zarar verdiğini vurguladılar.

Çöpe dökülen atık yağların, çöp depolama alanlarında sık sık yangınlara, lavaboya dökülen atık yağların ise kanal borularına yapışarak tıkanmasına neden olduğuna değinen öğrenciler; atık yağların ayrıca toprağa karışmasının sonucunda yeraltı temiz su kaynaklarının kirliliğini artırdığına dikkat çektiler. Suların yüzeyini kaplayan atık yağların havadan suya oksijen transferini önlediğini ve zamanla suda bozularak oksijenin tükenmesini hızlandırdığını, suda yaşayan canlıların ölmesine sebep olduğunu belirten öğrenciler atık yağları değerlendirerek kendi sabunlarını ürettiler.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDULAR

Ortaokul öğrencileri sürdürülebilir yaşam bilincinin kazandırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalarla Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışmasında Türkiye 1.’si olarak uluslararası yarışmalara katılma hakkını kazandı. Öğrencilerden Yağız Efe Karakılıç “Daha İyiye Dönüşürken Kirlenmek” isimli fotoğrafıyla 11-14 yaş tek fotoğraflı röportaj kategorisinde, 7. Sınıf öğrencileri Mina Yaprak Sevsevil, Defne Yılmaz ve Ela Özaslan video dalında atık yağdan sabun ürettikleri ''Atık Yağdan Sabun Üretimi” isimli çalışmalarının video yapımı ile Türkiye Birincisi oldular.

Öğrenciler çevreyi korumak ile ilgili üç önemli uyarı yaptı: