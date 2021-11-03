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Atıfet ne demek, ne anlama gelir? Atıfet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Atıfet#Nedir
Atıfet ne demek, ne anlama gelir Atıfet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan atıfet kelimesi atf sözcüğünden türetilmiştir. ''Atf'' yüzünü bir yöne çevirmek, meyletmek anlamına gelirken atıfet, şefkat göstermek, duyarlı olmak ve ilgilenmek demektir. Çevresindeki insanlara karşı merhametli ve ilgili olan kişiler ise Âtıf olarak nitelendirilir. Atıf, aynı zamanda, erkek çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir. 2021 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık olarak 12 bin kişi bu ismi taşımaktadır. Atıfet ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Atıfet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kerem

2- İzzet

3- İhsan

4- Bağış

5- Merhamet

6- Acıma

7- Şefkat

8- Temayül

9- Lütuf

10- İyilik

Atıfet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 6 asırdır kullanılmakta olan atıfet kelimesinin sözlük anlamı, hiçbir karşılık beklemeden ve çıkar amacı gütmeden bol bol vermek ve ihsanda bulunmaktır. Bu kelime, merhamet anlamında da kullanılır. Atıfet kelimesinin yan anlamı, karşındaki insana şefkatli davranmak ve özverili olmaktır.

Atıfet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Atıfet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Lütuf, ihsan

 İkinci Anlamı: Şefkat, sevgi, ilgi

Atıfet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bugünlerde atıfet ve merhamet gibi erdemleri mumla arar olduk.

 2- Maalesef günümüzde atıfetin yerini çıkarcılık ve şiddet aldı.

 

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#TDK#Atıfet#Nedir

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