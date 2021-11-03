Atıfet ne demek, ne anlama gelir? Atıfet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Atıfet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Kerem
2- İzzet
3- İhsan
4- Bağış
5- Merhamet
6- Acıma
7- Şefkat
8- Temayül
9- Lütuf
10- İyilik
Atıfet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık olarak 6 asırdır kullanılmakta olan atıfet kelimesinin sözlük anlamı, hiçbir karşılık beklemeden ve çıkar amacı gütmeden bol bol vermek ve ihsanda bulunmaktır. Bu kelime, merhamet anlamında da kullanılır. Atıfet kelimesinin yan anlamı, karşındaki insana şefkatli davranmak ve özverili olmaktır.
Atıfet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Atıfet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Lütuf, ihsan
İkinci Anlamı: Şefkat, sevgi, ilgi
Atıfet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bugünlerde atıfet ve merhamet gibi erdemleri mumla arar olduk.
2- Maalesef günümüzde atıfetin yerini çıkarcılık ve şiddet aldı.