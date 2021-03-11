Atı Alan Üsküdarı Geçti ne demek? Atı Alan Üsküdarı Geçti deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Deyimler ve atasözleri her kültürün olduğu gibi Türk kültürünün de değişmez bir parçasıdır. Karşılaşılan her türlü olaya bir deyim ya da atasözüyle karşılık verilebilir. Bu yüzden de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Yaygın kullanılan deyimlerden biri de atı alan Üsküdar’ı geçti deyimidir. Peki, bu deyim ne anlama gelir ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte tüm bilmeniz gerekenler.
Atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi, artık tüm fırsatların kaçtığı ve geriye yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı anlamında kullanılmaktadır.
Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Ne Demek?
Atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi, yapılması gereken şeylerin zamanında yapılmadığı ve bu sebeple de fırsatların kaçtığı anlamına gelmektedir.
Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
İş işten geçti deyimiyle benzer anlamda kullanılan bir deyimdir. Yapılması gerekenler zamanında yapılmadığı için, artık yapmanın da gereksiz olduğu anlamına gelir. Kaçırılmış bir şeyin peşinden koşmak anlamsızdır, zira artık fırsatlar kaçmıştır ve yapacak bir şey yoktur.
Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Artık peşinden koşmak anlamsız, atı alan Üsküdar’ı geçti!