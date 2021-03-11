Atı Alan Üsküdarı Geçti ne demek? Atı Alan Üsküdarı Geçti deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi, artık tüm fırsatların kaçtığı ve geriye yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı anlamında kullanılmaktadır.

Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Ne Demek?

Atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi, yapılması gereken şeylerin zamanında yapılmadığı ve bu sebeple de fırsatların kaçtığı anlamına gelmektedir.

Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

İş işten geçti deyimiyle benzer anlamda kullanılan bir deyimdir. Yapılması gerekenler zamanında yapılmadığı için, artık yapmanın da gereksiz olduğu anlamına gelir. Kaçırılmış bir şeyin peşinden koşmak anlamsızdır, zira artık fırsatlar kaçmıştır ve yapacak bir şey yoktur.

Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Artık peşinden koşmak anlamsız, atı alan Üsküdar’ı geçti!